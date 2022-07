Gladbach-Kehrtwende bei Embolo?

IMAGO/Fotostand / van der Velden

Verlässt Embolo die Gladbacher?

Mit Matthias Ginter und Trainer Adi Hütter haben zwei bekannte Gesichter die Gladbacher Fohlen in diesem Sommer schon verlassen. Gut möglich, dass mit Breel Embolo bald auch ein dritter prominenter Name seine Zelte am Niederrhein abbrechen wird. Ein Klub aus Frankreich soll sich besonders intensiv um den Schweizer bemühen.

Erst vor wenigen Wochen berichtete "Bild", dass die Gladbacher im Fall von Breel Embolo von einer speziellen Vertragsklausel Gebrauch machen und den Schweizer somit trotz seines schon 2023 auslaufenden Vertrags halten wollten. Damals hieß es, die Fohlen werden die Option ziehen und den Vertrag mit dem Stürmer um ein weiteres Jahr verlängern. Einen ablösefreien Abgang im kommenden Sommer würde der Klub somit nicht riskieren.

Das Portal "footmercato" berichtet nun allerdings von einem womöglich schon bald eintreffenden Angebot für den 25-Jährigen. Informationen der französischen Seite zufolge zeigt die AS Monaco großes Interesse am Stürmer, der angeblich perfekt ins Anforderungsprofil des Klubs aus dem Fürstentum passt.

Embolo schweigt zur Gladbach-Zukunft

Mit Olympique Lyon bemühte sich vor einigen Wochen schon ein anderer Ligue-1-Klub um Embolo, doch "OL" sicherte sich bekanntlich die Dienste von Alexandre Lacazette. Monaco hat seine Offensive hingegen bislang "nur" mit Takumi Minamino verstärkt. Der Japaner wechselte vom FC Liverpool nach Südfrankreich und soll eine von mindestens zwei neuen Säulen im Angriff des Klubs sein.

Embolo selbst hat sich zu seiner Zukunft in den letzten Wochen nicht geäußert, "footmercato" schreibt allerdings, dass der ehemalige Schalker eine Luftveränderung und somit einen Abschied aus Gladbach anstrebt. Als Ablöse bringt das Portal eine Summe von zehn bis 15 Millionen Euro ins Spiel.

Ob die Borussia aus Mönchengladbach dem Schweizer bei einem passenden Angebot die Freigabe erteilen würde, ist nicht bekannt.