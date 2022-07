BVB-Neuzugang: "Gesamtpaket kann gefährlich werden"

Sportfoto Zink / Oliver Gold via www.imago-images.

Noa-Gabriel Simic (r.) wechselte vom FC Augsburg zum BVB

Mit dem 17 Jahre alten Kroaten Noa-Gabriel Simic, der vom FC Augsburg kam, sicherte sich Borussia Dortmund die Dienste eines vielversprechenden Talentes. In einem Interview erklärte der offensive Mittelfeldspieler, warum er sich für den BVB entschied.

"In den Gesprächen mit dem BVB habe ich mich am wohlsten gefühlt, hier hatte ich direkt ein gutes Gefühl. Es hat alles gepasst", zitieren die "Ruhr Nachrichten" Simic, der durchblicken ließ, dass auch andere Vereine an ihm interessiert waren.

"Das ist eine richtig starke Truppe. Sie ist in der Youth League bis ins Viertelfinale gekommen und Deutscher Meister geworden", ergänzte der Youngster, der zunächst für die U19 eingeplant ist: "Was will man mehr?"

Im Gegensatz zum FC Augsburg sei beim BVB "mehr Feuer drin", hob Simic hervor, betonte jedoch: "Beim FCA war auch Feuer, aber hier ist das Niveau noch mal ein wenig höher. Deswegen bin ich ja jetzt auch hier."

An Selbstbewusstsein mangelt es dem kroatischen U18-Nationalspieler nicht. "Ich bin extrem schnell, dribbelstark und habe einen guten linken Fuß. Das Gesamtpaket kann gefährlich werden", so Simic, der ergänzte: "Ich möchte Stammspieler werden, ich möchte auch hier meinen Weg machen. Und mal schauen, was in der Youth League geht und was ich da lernen kann - ich habe Bock."

Auch BVB-U19-Trainer Mike Tullberg hält große Stücke auf den Neuzugang. "Es war ein großer Wunsch von mir, Gabriel zu verpflichten. Ich bin froh, dass es geklappt hat", sagte der 36-Jährige.

"Der Junge ist ein Pfeil"

Simics Stärken sieht Tullberg vor allem in seiner Schnelligkeit: "Der Junge ist ein Pfeil, er ist sehr schnell. Er weiß, wie man Tore schießt, kann auch auf eigene Faust etwas machen und beherrscht Tiefenläufe – das brauchen wir als Mannschaft."

Simic kann sowohl im offensiven Mittelfeld als auch im Sturm eingesetzt werden.

Für die U19 des FC Augsburg erzielte er in der vergangenen Saison der U19-Bundesliga Süd/Südwest elf Tore in 18 Spielen. Auch beim FC Augsburg II durfte Simic bereits in der Regionalliga ran. Drei Einsätze stehen zu Buche.