Kroos fiebert Duell mit Eintracht Frankfurt entgegen

IMAGO/Nigel Keene

Toni Kroos hat den nächsten Titel fest im Blick

Der ehemalige Fußball-Nationalspieler Toni Kroos hat den UEFA-Supercup mit Champions-League-Sieger Real Madrid als ersten Titel in der neuen Saison fest im Blick.

Speziell in Deutschland sei das Finale gegen Eintracht Frankfurt "ein besonderes Spiel, weil lange keine deutsche Mannschaft Europa-League-Sieger wurde und dann den Supercup gespielt hat", sagte der 32-Jährige im Interview mit RTL/ntv.

Deshalb sei die Partie, die am 10. August in Helsinki ausgetragen wird, "sicherlich etwas Besonderes für alle. Aber für uns wird das ein Titel mehr sein, den wir holen wollen", sagte Kroos: "Wer uns kennt in Madrid, der weiß: Überall, wo ein Titel zu vergeben ist, sind wir da."

Bezüglich eines möglichen Karriereendes habe er "gar keinen Stress. Ich habe noch ein Jahr Vertrag in Madrid". Er sei dort "total glücklich", das Verhältnis mit dem Verein sei so, "wie es besser nicht sein könnte. Ich habe nach wie vor Spaß und überhaupt keinen Druck, das heute entscheiden zu müssen".