Bericht: BVB-Star für unter einer Million Euro zu haben

IMAGO/Dennis Ewert/RHR-FOTO

Felix Passpack (3.v.l.) könnte den BVB in diesem Sommer noch verlassen

Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund ist mit nominell vier Rechtsverteidigern in die Saisonvorbereitung gestartet. Unter Umständen könnte sich auf der Position in der laufenden Transferperiode noch etwas tun.

Nach Informationen der "Ruhr Nachrichten" könnte Felix Passlack den BVB nämlich noch in diesem Sommer verlassen. Sollte es eine angemessene Offerte für den 24-Jährigen geben, wäre der Klub gesprächsbereit, heißt es in dem Medienbericht.

Laut der Zeitung wären die Schwarz-Gelben bereit, das Eigengewächs für weniger als eine Million Euro ziehen zu lassen. Passlack besitzt bei Borussia Dortmund noch ein laufendes Arbeitspapier bis 2023. Große Anzeichen für eine baldige Vertragsverlängerung gab es bisher nicht.

Der gebürtige Bottroper gehört nach seinen Leihstationen bei Norwich City und Fortuna Sittard dem Profi-Kader der Westfalen zwar seit Sommer 2020 wieder fest an, konnte sich aber nie über einen längeren Zeitraum als Stammspieler beim BVB durchsetzen.

Passlack mit zwei Bundesliga-Toren für den BVB

In der abgelaufenen Spielzeit stand er wettbewerbsübergreifend nur sechs Mal für die BVB-Profis in der Startformation. Immerhin: Beim Auswärtsspiel am 33. Spieltag in Fürth gelang Passlack sein zweites Bundesliga-Tor im insgesamt 33. Einsatz im deutschen Fußball-Oberhaus.

Im Kampf um den Stammplatz hinten rechts bei den Dortmundern konkurriert Passlack in dieser Vorbereitung unter dem neuen, alten Cheftrainer Edin Terzic mit gleich drei Mannschaftskollegen.

Thomas Meunier galt in den letzten Jahren als Platzhirsch auf der Rechtsverteidiger-Position. Allerdings meldete auch der nach langer Verletzungspause wieder genesene Spanier Mateu Morey bereits Ansprüche auf Spielzeiten in der kommenden Saison an.

Vierter im Bunde ist Youngster Lion Semic, der sich nach seinem Bundesliga-Debüt im zurückliegenden April ebenfalls weitere Einsatzminuten verdienen will. Derzeit ist das Rennen auf dieser Position noch vollkommen offen.