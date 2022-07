Dortmunder Urgestein träumt noch von BVB-Rückkehr

Maik Hölter/TEAM2sportphoto via www.imago-images.d

Sören Dieckmann (l.) lief unter anderem für Fortuna Köln auf

Sören Dieckmann ist gebürtiger Dortmunder, schaffte einst als Linksverteidiger den Sprung in die zweite Mannschaft des BVB, die damals in der Regionalliga West auf Punktejagd ging. In diesem Jahr schloss sich Dieckmann der TSG 1899 Hoffenheim an, träumt aber immer noch von der Rückkehr ins östliche Ruhrgebiet.

"Ich war jetzt lange nicht mehr im Stadion. Aber Dortmund ist immer noch ein geiler Verein und ich habe immer noch das Ziel, als aktiver Fußballer vorbeizuschauen", stellte der 26-Jährige im Gespräch mit den "Ruhr Nachrichten" klar.

Nach seinen letzten Stationen beim SV Sandhausen, wo er neunmal in der 2. Bundesliga aufgestellt wurde, und zuletzt bei der viertklassigen Fortuna Köln, schloss sich Dieckmann zuletzt den Kraichgauern an.

In Hoffenheim ist der Außenverteidiger zunächst für die zweite Mannschaft vorgesehen, die in der Regionalliga Südwest an den Start geht.

Ex-BVB-Youngster will noch immer "vor 80.000 Fans im Signal Iduna Park auflaufen"

"Hoffenheim ist ein großer Name im Profisport, die Infrastruktur und die Jugendarbeit sind klasse", klärte Dieckmann über seine Beweggründe auf.

Als waschechter Dortmunder Junge hatte es mit der Profi-Karriere im BVB-Trikot zwar nicht geklappt. Den sportlichen Ehrgeiz hat er trotzdem noch längst nicht verloren. Gegenüber der Zeitung machte Dieckmann keinen Hehl daraus, was er für sich noch als sportlichen Traum formuliert hat.

Wenn es sich doch noch einmal ergibt, wolle er "mal vor 80.000 Fans im Signal Iduna Park auflaufen", bekannte Dieckmann und fügte hinzu: "Ich will immer so hoch wie möglich Fußball spielen."

Für den BVB II stand er zwischen 2015 und 2019 insgesamt 89 Mal in der Regionalliga auf dem Rasen. Der Sprung in den Lizenzspielerkader blieb ihm allerdings verwehrt, sodass 2019 der Abschied aus dem Ruhrgebiet folgte.

Bei der TSG 1899 Hoffenheim hat der Defensivspieler nun für zwei Spielzeiten unterschrieben.