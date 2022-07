Barca beschäftigt sich wohl mit Ronaldo-Transfer

IMAGO/Simon Stacpoole

Wo landet Cristiano Ronaldo?

Cristiano Ronaldo ist wie schon im vergangenen Transfer-Sommer in aller Munde. Der Superstar will Manchester United zum zweiten Mal verlassen, mit dem FC Bayern, FC Chelsea und Paris Saint-Germain werden wieder einmal zahlreiche Spitzenklubs als mögliche Abnehmer genannt. Selbst ein Wechsel zum FC Barcelona scheint nicht völlig ausgeschlossen.

Verlässt Cristiano Ronaldo Manchester United nach nur einer Saison schon wieder? Übereinstimmenden Medienberichten zufolge strebt der 37-Jährige einen Abgang aus dem Old Trafford an, muss der englische Rekordmeister in der anstehenden Spielzeit doch in der ungeliebten Europa League antreten.

Ronaldo will seine Karriere hingegen auf aller höchstem Niveau, sprich in der Champions League, beenden. Hier kommen der FC Bayern, FC Chelsea sowie Paris Saint-Germain ins Spiel, die allesamt für die Königsklasse qualifiziert sind. Alle drei Vereine wurden in den vergangenen Tagen als potenzielle Stationen für CR7 genannt, doch offenbar lotet Ronaldos Berater Jorge Mendes noch weitere Optionen aus.

Die spanische "AS" berichtet nun gar von einem Treffen zwischen dem Spieleragenten und Barca-Präsident Joan Laporta. Demzufolge kam es am Montag in Barcelona zu einer Zusammenkunft der beiden Männer.

Der FC Barcelona sei bereits im vergangenen Jahr an einer Verpflichtung des Ausnahmekönners interessiert gewesen, heißt es. Doch damals fehlten den Katalanen die finanziellen Möglichkeiten und so wechselte Ronaldo letztlich von Juventus Turin zu Manchester United.

Erhöht Barca den Druck auf den FC Bayern?

Doch anscheinend haben Laporta und Barca den ehemaligen Weltfußballer nicht aus den Augen verloren. Priorität soll aber weiterhin die Verpflichtung von Robert Lewandowski genießen. Jedoch konnte sich der spanische Erstligist mit dem FC Bayern bislang nicht auf einen Transfer verständigen.

Eine mögliche Ankunft Ronaldos würde den Druck auf den deutschen Rekordmeister im Lewandowski-Poker erhöhen, glaubt zumindest die "AS".

Ob sich der Portugiese einen Wechsel nach Barcelona vorstellen kann, ist nicht bekannt. Seine erfolgreichste Zeit hatte Ronaldo nämlich ausgerechnet beim Erzrivalen Real Madrid.