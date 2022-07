Brisante Wechsel-Gerüchte um BVB-Abgang Haaland

IMAGO/Gonzales Photo/Jan-Erik Eriksen

Erling Haaland hat den BVB verlassen

Erling Haaland läuft fortan für Manchester City auf. Damit ist die Zukunft des ehemaligen BVB-Angreifers nach monatelangen Spekulationen endlich geklärt - oder etwa doch nicht?

83 Tore in 87 Pflichtspielen: So lautet die beeindruckende Bilanz von Erling Haaland bei Borussia Dortmund. Folglich hatte der BVB keine Chance, den Norweger langfristig zu behalten. Inzwischen steht der 21-Jährige bei Manchester City unter Vertrag. Beim englischen Meister soll Haaland eine Ausstiegsklausel besitzen, die prompt für neue Gerüchte sorgt.

Wie "Sky" berichtet, steht der Torjäger weiterhin bei Real Madrid auf dem Zettel. Angeblich verfolgen die Königlichen einen besonderen Plan.

So soll der bis 2023 datierte Vertrag von Karim Benzema um eine weitere Saison verlängert werden. Somit wäre der Routinier bis 2024 an den amtierenden Champions-League-Sieger gebunden. In dem besagten Jahr soll auch Haalands Ausstiegsklausel bei Manchester City greifen.

Verwirrung um Haalands Ausstiegsklausel

Der Skandinavier kann die Cityzens "Sky" zufolge für 150 Millionen Euro verlassen.

Die spanische "Marca" will währenddessen von einem anderen Modell erfahren haben. Demnach soll Haaland Manchester City 2024 für 200 Millionen Euro und 2025 für 175 Millionen Euro verlassen können.

Damit die Klausel aktiviert werden kann, müssen aber wohl bestimmte sportliche Leistungen erbracht werden. Konkrete Details werden hier nicht genannt. Das spanische Blatt bringt Haaland ebenfalls mit Real Madrid in Verbindung, wo derzeit kein Weg an Benzema vorbeiführt.

Deshalb verzichtete Real Madrid auf einen Transfer

Doch der Franzose wird 2024 schon 36 Jahre alt sein. Haaland kommt zu diesem Zeitpunkt erst so langsam in das beste Fußballer-Alter. Real Madrid hatte den Skandinavier bereits für die laufende Transferperiode auf dem Schirm. Letztlich wechselte Haaland aber vom BVB zu Manchester City.

"Wir haben den besten Mittelstürmer der Welt und der ist im Moment nicht mit Haaland kompatibel. Wir holen Haaland nicht, damit er sich auf die Bank setzt", erklärte Real-Präsident Florentino Pérez in der Talk-Sendung "El Chiringuito", weshalb die Madrilenen den ehemaligen BVB-Star nicht schon in diesem Sommer geholt haben.

Damit spielte Pérez auf die herausragenden Leistungen von Benzema an. Der 34-Jährige hatte in der vergangenen Saison 44 Tore in 46 Pflichtspielen erzielt und maßgeblichen Anteil am Gewinn der Champions League.