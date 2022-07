Bericht: Heißer Hertha-Flirt schon in Berlin

IMAGO/Graham Hunt

Ivan Sunjic steht wohl dicht vor einem Hertha-Wechsel

Fußball-Bundesligist Hertha BSC bastelt weiter an seinem Kader für die kommende Saison im deutschen Oberhaus. Laut eines jüngsten Medienberichts stehen die Berliner unmittelbar vor einem weiteren Transfer.

Die "Bild" vermeldete am Dienstag, dass Ivan Sunjic von Birmingham City vor einem Wechsel zum Hauptstadtklub steht. Der Kroate, der ein Länderspiel für die A-Nationalmannschaft zu Buche stehen hat, soll sich sogar schon in Berlin befinden und die letzten Modalitäten vor Ort erledigen, ehe der Transfer finalisiert werden soll.

Sunjic kostete vor drei Jahren noch acht Millionen Euro, als ihn der englische Zweitligist aus Birmingham damals von Dinamo Zagreb verpflichtete. Der zentrale Mittelfeldspieler konnte die Erwartungshaltung beim Ex-Verein von BVB-Starspieler Jude Bellingham allerdings nicht erfüllen, landete mit seinem Team in der abgelaufenen Saison nur auf einem enttäuschenden 20. Platz in der englischen Championship.

Jetzt will der 25-Jährige den Neustart in Berlin wagen. Bei Hertha BSC ist er für die Sechser- beziehungsweise Achterposition vorgesehen und soll den Konkurrenzkampf im Kader des neuen Cheftrainers Sandro Schwarz weiter anheizen.

Hertha-Flirt war in Birmingham unumstrittener Stammspieler

Wie es in dem Zeitungsbericht weiter heißt, soll noch am Dienstag die obligatorische sportmedizinische Untersuchung durchgeführt werden. Im Anschluss daran dürfte der Wechsel Sunjics von der Insel in die Bundesliga als perfekt vermeldet werden.

Wie viel Geld der in Bosnien geborene Kroate kosten wird, ist dabei derzeit noch unbekannt.

Sunjic gehört bei Birmingham City in den letzten drei Jahren zu den unumstrittenen Stammspielern. In der Championship, in der satte 24 Teams an den Start gehen, bestritt er jeweils mindestens 40 Meisterschaftsspiele für seinen Klub, erzielte in 124 Zweitliga-Spielen in England insgesamt sechs Tore.