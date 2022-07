Transfer-Hammer: De Ligt sagt dem FC Bayern zu

IMAGO/Frank Hoermann / SVEN SIMON

Matthijs de Ligt will zum FC Bayern wechseln

Der Wechsel von Juve-Star Matthijs de Ligt von Juventus Turin zum FC Bayern rückt immer näher. Angeblich hat der niederländische Nationalspieler den Münchnern bereits seine Zusage gegeben.

Wie "Sport1" und "Sky" am Dienstag berichteten, beruht das Münchner Interesse an Abwehrspieler Matthijs De Ligt auf Gegenseitig. Demnach will der niederländische Nationalspieler seine Karriere in der kommenden Saison beim FC Bayern fortsetzen.

Mehr noch: Informationen der Sender zufolge hat der Juve-Star dem deutschen Rekordmeister sogar schon eine mündliche Zusage gegeben.

Genau das hatte der "Transferexperte" Gianluca Di Marzio am Montagabend noch mehr oder weniger dementiert. Der italienische Journalist schrieb, dass de Ligt seine Karriere am liebsten in der Premier League fortsetzen würde.

Laut "Sport1" entspricht das wiederum nicht den Tatsachen. Dort heißt es, der 22-Jährige hege schon lange Sympathien für den FC Bayern und wäre am liebsten schon vor seinem Transfer zu Juventus Turin im Sommer 2019 an die Isar gewechselt.

Zur unüberwindlichen Hürde wurde damals allerdings die von Ajax Amsterdam geforderte Ablösesumme. Juve ließ sich am Ende auf den Deal ein und überwies laut übereinstimmenden Berichten eine Ablöse in Höhe von 75 bis 85 Millionen Euro nach Amsterdam.

Bayern-Sportchef Hasan Salihamidzic soll sich von dem verlorenen Transfer-Poker vor drei Jahren allerdings nicht von seinem Ziel abgebracht haben. "Sport1" berichtet, dass der Bosnier den Kontakt zu Matthijs de Ligt stets aufrecht erhalten habe.

FC Bayern will Verhandlungen bald eröffnen

So wirklich intensiv sind die Gespräche zwischen dem Niederländer, dem FC Bayern und Juventus Turin angeblich noch nicht. Es heißt, Salihamdzic wolle erst in den kommenden Tagen so richtig in die Verhandlungen einsteigen.

Noch unklar ist, wie hoch die Ablöse ist, die die Münchner diesmal für den Niederländer auf den Tisch legen müssten. Auf viel weniger als die damals gezahlten rund 80 Millionen Euro wird sich Juve aber wohl kaum einlassen. Daher wird schon spekuliert, ob der FC Bayern einen weiteren Spieler als Tauschobjekt in den Deal involviert. Hier wurde zuletzt der Name von Benjamin Pavard ins Spiel gebracht.