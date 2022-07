Spanisches EM-Ass erleidet Knieverletzung

AFP/SID/ANDY BUCHANAN

Alexia Putellas fehlt den Spanierinnen wahrscheinlich

Die spanische Frauen-Nationalmannschaft, EM-Mitfavorit und Vorrundengegner der deutschen Elf, muss beim Turnier in England womöglich auf Weltfußballerin Alexia Putellas verzichten.

Die 28 Jahre alte Stürmerin vom FC Barcelona zog sich im Training am Dienstag eine Verstauchung im linken Knie zu. Das gab der spanische Verband bekannt. Über die genaue Ausfallzeit sollen weitere Untersuchungen Aufschluss geben, hieß es.

Spanien ist am 12. Juli in Brentford der zweite deutsche Gegner nach dem Auftakt gegen den EM-Zweiten Dänemark. Erster Kontrahent von Putellas' Team ist am Freitag (18:00 Uhr/MESZ) in Milton Keynes Außenseiter Finnland.

Ein Einsatz von Putellas gilt spanischen Medien zufolge als unwahrscheinlich. Ihr Ausfall würde schwer wiegen: Für viele Experten gilt sie weiter als beste Spielerin der Welt und soll bei der EM einer der Stars werden.