Das macht Terzic beim BVB anders als Vorgänger Rose

IMAGO/Maik Hölter/TEAM2sportphoto

Edin Terzic trainiert den BVB

Edin Terzic steht bei Borussia Dortmund ab dieser Saison wieder in der Hauptverantwortung. Gleich zum Trainingsauftakt setzt der Cheftrainer auf neue Schwerpunkte beim BVB und macht dabei einige Dinge anders als sein Vorgänger Marco Rose.

Nach einer enttäuschenden Vorsaison weht bei Borussia Dortmund mittlerweile ein anderer Wind. Edin Terzic ist zurück auf dem Trainerstuhl und bereitet seine Mannschaft derzeit auf die anstehende Spielzeit vor.

Laut "Sport Bild" agierte der 39-Jährige während den ersten Einheiten in der "Supervisor-Rolle", beobachtete das Training also, anstatt ständig laute Anweisungen zu geben. Stattdessen übernahmen seine Assistenten Peter Hermann und Sebastian Geppert viel Verantwortung.

Auch bei der Hierarchie innerhalb des Teams hat Terzic klare Vorstellungen. Mats Hummels geht als Vize-Kapitän voran, sein Abwehrkollege Niklas Süle soll beim BVB zudem sofort zu einem Anführer aufgebaut werden, heißt es in dem Bericht. Die Mannschaftsstruktur war Ex-Trainer Marco Rose oftmals undurchsichtig. Terzic will hier wohl einen anderen Ansatz wählen. Zudem soll unter dem Mendener künftig vermehrt Deutsch in der Kabine gesprochen werden.

Terzic will beim BVB präventiver arbeiten

Ein weiterer wichtiger Punkt ist die Belastungssteuerung. Der BVB hatte in der vergangenen Saison mit zahlreichen Muskelverletzungen innerhalb der Mannschaft zu kämpfen. Dem Sportblatt zufolge soll unter Terzic präventiver gearbeitet werden, die Kontrollen durch die Physiotherapeuten sollen zunehmen.

Mit diesen Maßnahmen will Terzic den BVB wieder in die Spur bringen. In seiner ersten Amtszeit gewann der Trainer mit den Schwarz-Gelben gleich den DFB-Pokal. Dementsprechend ist die Erwartungshaltung im Umfeld groß.

Eine gute Nachricht gibt es für die Fans schon einmal: Die Anzahl der öffentlichen Trainingseinheiten soll wieder zunehmen.