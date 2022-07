Kurios: BVB-Assi verdient so viel wie Schalke-Chefcoach

IMAGO/Ralf Treese

Peter Hermann (Mitte) assistiert BVB-Coach Edin Terzic (re.)

Im Revier haben sich die Dimensionen auf fast schon kuriose Weise verschoben: Der neue BVB-Assistenzcoach Peter Hermann verdient offenbar genauso viel wie Frank Kramer, und der ist immerhin neuer Cheftrainer des FC Schalke 04.

In der letzten Saison stand Peter Hermann noch als Co-Trainer von Mike Büskens beim FC Schalke 04 auf dem Platz und war maßgeblich am Aufstieg und der sofortigen Bundesliga-Rückkehr der Königsblauen beteiligt. Mittlerweile hat Hermann jedoch beim Ruhrpott-Rivalen Borussia Dortmund angeheuert und soll ab sofort als Assistent des neuen/alten Coach Edin Terzic beim Angriff auf den FC Bayern helfen.

Für seine Arbeit wird der 70-jährige Erfolgs-Co-Trainer, der an der Seite von Jupp Heynckes in gemeinsamen Zeiten bei den Münchnern unter anderem dreimal Deutscher Meister und Champions-League-Sieger wurde sowie zweimal den DFB-Pokal holte, offenbar fürstlich entlohnt.

Nach Informationen von "Sport Bild" bekommt Hermann in seiner Rolle als Assistent im besten Fall sogar so viel Geld, wie der neue Chefcoach des FC Schalke 04, Frank Kramer.

Wie das Blatt in einem Gehaltsranking zeigt, streicht Kramer bei den Königsblauen 0,8 Millionen Euro im Jahr ein. Damit liegt der 50-Jährige nur auf dem vorletzten Platz der 18 Übungsleiter. Lediglich der frühere BVB-U23-Trainer Enrico Maaßen, der mittlerweile beim FC Augsburg angeheuert hat, verdient noch ein kleines bisschen weniger (0,7 Millionen Euro).

BVB-Wunschlösung Hermann kann in Schalke-Dimensionen verdienen

Hermann hingegen soll laut dem Bericht als Co-Trainer in Kramers Gehaltsdimensionen aufsteigen können. Vorausgesetzt, dass die Dortmunder erfolgreich sind. Über den möglichen Mannschaftserfolg könnte er so ebenfalls bis zu knapp unter einer Millionen Euro im Jahr verdienen.

Allerdings kommt es Hermann gar nicht unbedingt aufs Geld an. Der Routinier, der als Wunschlösung von Terzic gilt, brennt vor allem für das Titelprojekt, heißt es.

Beim FC Schalke hingegen, wo Kramer aus finanziellen Gründen "nur" rund 100.000 Euro mehr verdient als in seiner Zeit bei Arminia Bielefeld, ist Sparsamkeit gefragt. Auch, weil Ex-Coach Dimitrios Grammozis weiterhin sein Jahresgehalt von 1,2 Millionen Euro bezieht und zudem 18.000 Euro Siegprämie für jedes Spiel bekommt.

BVB-Cheftrainer Terzic findet sich im Ranking übrigens an dritter Stelle. Mit 3,5 Millionen Euro liegt der Rückkehrer rund 0,5 Millionen Euro hinter dem neuen Wolfsburg-Übungsleiter Niko Kovac. Allerdings kann Terzic nach "Sport Bild"-Infos sein Salär über Prämien auf bis zu 4,5 Millionen Euro anheben, womit er in etwa so viel verdienen würde wie sein Vorgänger Marco Rose und mehr als fünfeinhalb mal so viel wie S04-Coach Kramer.