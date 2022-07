Boateng für Hertha-Angreifer Richter "wie ein Bruder"

Flügelspieler Marco Richter hat die Rolle von Kevin-Prince Boateng beim Fußball-Bundesligisten Hertha BSC hervorgehoben.

"In der Saisonendphase hat Prince uns allen gezeigt, was ein Führungsspieler ist", sagte der 24-Jährige der "Sport Bild". "Er hat uns alle mitgezogen und hatte immer das richtige Gespür dafür, was die Mannschaft gerade braucht."

Dass der 35 Jahre alte Berliner seinen Vertrag noch mal um ein Jahr verlängert habe, sei sehr wichtig, sagte Richter. "Für mich ist Prince wie ein großer Bruder." Die Mannschaft vertraue Boateng. "Wenn mal etwas nicht passt, sagen wir es ihm, und er spricht mit den Trainern."

Richter, der in seiner ersten Saison in Berlin wie der Rest der Mannschaft Höhen und Tiefen durchlief, sieht unter Herthas neuem Trainer Sandro Schwarz einen echten Neuanfang.

"Ihm ist Struktur in unserem Spiel sehr wichtig, hat uns Videos gezeigt, wie unsere neue Taktik aussehen soll: Gegenpressing, Umschalten, Vollgas. Das passt zu mir", sagte Richter. "Schon in der ersten Ansprache hat er gesagt, wie wichtig zum Beispiel Disziplin und Pünktlichkeit sind. Jeder soll auf den anderen achten, aber wir sollen auch Spaß haben."