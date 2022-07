Gladbach geht im Sommer-Poker ins Risiko

IMAGO/Peter Hartenfelser

Yann Sommer geht in Gladbach ins letzte Vertragsjahr

Der befürchtete personelle Aderlass hat bei Borussia Mönchengladbach in diesem Sommer noch nicht eingesetzt. Noch aber werden zahlreiche Profis der Fohlen bei anderen Klubs gehandelt. Auch Torhüter Yann Sommer zählt dazu. Damit er am Niederrhein bleibt, wären die Verantwortlichen angeblich zu einer außergewöhnlichen Maßnahme bereit.

Der aktuelle Vertrag von Torhüter Yann Sommer bei Borussia Mönchengladbach läuft nur noch bis zum Sommer 2023. Die Fohlen stecken somit in einer Zwickmühle. Wollen sie nicht das Risiko eines ablösefreien Abgangs eingehen, müssten sie den Schweizer noch in diesem Jahr verkaufen.

Laut "Sky" bereitet sich der Bundesligist zwar auf einen Abgang seiner Nummer eins vor, hinter den Kulissen setzt die sportliche Führung aber alle Hebel in Bewegung, um den 33-Jährigen doch von einem Verbleib zu überzeugen.

Die "Sport Bild" berichtet, dass die Gladbacher ihren Torhüter selbst im Fall eines ausbleibenden Vertragsverlängerung halten wollen, demnach das Risiko eingehen, den sicheren Rückhalt im Sommer 2023 ohne finanziellen Gegenwert zu verlieren.

Gladbach riskiert viele Millionen

Auch Sommer ist offenbar bereit, sich auf diese Modell einzulassen. Der "Sport Bild" zufolge kann sich der Schweizer durchaus vorstellen, auch ohne Verlängerung in die neue Saison zu gehen, um erst einmal zu schauen, wie die Saison läuft und erst dann eine Entscheidung bezüglich seiner Zukunft zu treffen.

Die Gladbacher könnte dieses Experiment am Ende teuer zu stehen kommen. "Sport Bild" berichtet von einer möglichen Ablösesumme in Höhe von fünf Millionen Euro, die in die Vereinskasse fließen könnten, wenn Sommer in diesem Jahr verkauft wird.

Sommer selbst soll die ganze Situation relativ entspannt sehen. Der Keeper fühlt sich am Niederrhein wohl, hätte demnach nichts gegen ein weiteres Jahr bei der Borussia. Das könnte den Verantwortlichen am Ende in die Karten spielen.