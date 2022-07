Macht der FC Bayern de Ligt zum Rekordtransfer?

www.imagephotoagency.it via www.imago-images.de

Matthijs de Ligt will angeblich zum FC Bayern wechseln

Um Wunschspieler Matthijs de Ligt von Juventus Turin loszueisen, will der FC Bayern offenbar tief in die Tasche greifen. Der Innenverteidiger könnte der neue Rekordtransfer der Münchner werden.

Wie der "Gazetta dello Sport"-Reporter Alfredo Pedullà berichtet, ist der FC Bayern bereit, 80 Millionen Euro plus Bonuszahlungen für de Ligt auf den Tisch zu legen.

Sollten sich die Spekulationen bewahrheiten, könnte der Niederländer der neue Rekordtransfer des deutschen Rekordmeisters werden. Dieser ist bislang Lucas Hernández, der 2019 für 80 Millionen Euro von Atlético Madrid kam.

Dem Bericht zufolge ist vor allem das Mitwerben des FC Chelsea daran Schuld, dass der FC Bayern eine derart hohe Summe für de Ligt investieren will. Die Blues haben ein Angebot in Höhe von 70 Millionen Euro plus zehn Millionen Euro Boni abgegeben, heißt es.

Doch der FC Bayern ist wohl klar im Vorteil. Laut "Sky" und "Sport1" will der Abwehrspieler seine Karriere beim FC Bayern fortsetzen. Der Juve-Star habe den Münchnern sogar schon zugesagt. Das könnte sich noch als Trumpf im Poker um den Nationalspieler erweisen.

De Ligt wäre beinahe schon vor seinem Wechsel von Ajax Amsterdam zu Juventus im Jahr 2019 beim FC Bayern gelandet. Ein Deal kam damals aber nicht zustande, da die Ablöse für die Münchner zu hoch war. Der italienische Topklub zahlte damals dem Vernehmen nach 75 bis 85 Millionen Euro für den 1,89-Meter-Mann.

Dass der FC Bayern in diesem Transferfenster tatsächlich 80 Millionen Euro ausgibt, nachdem schon Sadio Mané (32 Millionen Euro), Ryan Gravenberch (18,5 Millionen Euro) und der ablösefreie Noussair Mazraoui verpflichtet wurden, scheint aber unwahrscheinlich.

Sané-Deal als Vorbild bei de Ligt?

Laut der "Sport Bild" hoffen die Bayern-Bosse darauf, dass de Ligt unbedingt nach München will und auf einen Wechsel zum Bundesliga-Primus besteht.

Dass dieses Szenario nicht unwahrscheinlich ist, zeigte sich schon beim Transfer von Sadio Mané. Auch dem Senegalesen lagen Angebote anderer Klubs vor. Weil er aber unbedingt nach München wollte, sicherten sich die Bayern seine Dienste zu einem vergleichsweise geringen Preis. Genau darauf hoffe der Rekordmeister nun auch im Fall von de Ligt.

Kahn reagiert auf de-Ligt-Gerüchte

Mittlerweile hat sich Vorstandsboss Oliver Kahn zu den anhaltenden Gerüchten geäußert. Die angeblichen Transferbemühungen der Münchner dementierte er dabei nicht.

Der #FCBayern möchte Matthjis #DeLigt verpflichten. Zu den Innenverteidigern sagt Oliver Kahn im @kicker_FCB : „Wir sind mit der Qualität im Zentrum sehr zufrieden. Bei den Punkten Führung, Lautstärke und Präsenz können wir uns aber verbessern.“ Trifft auf de Ligt zu. #MiaSanMia — Frank Linkesch (@FrankLinkesch) 6. Juli 2022

"Wir sind mit der Qualität im Zentrum sehr zufrieden", sagte der 53-Jährige dem "kicker", betonte jedoch: "Bei den Punkten Führung, Lautstärke und Präsenz können wir uns aber verbessern."