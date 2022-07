BVB-Sorgenkind Reyna "voller Energie"

IMAGO/Joachim Bywaletz

Hat mit Verletzungsproblemen zu kämpfen: BVB-Profi Giovanni Reyna

Giovanni Reyna will bei Borussia Dortmund nach einer langen Leidenszeit in der kommenden Saison wieder durchstarten. BVB-Trainer Edin Terzic erlebt den US-Amerikaner in den ersten Vorbereitungstagen hochmotiviert.

"Gio ist total fleißig unterwegs", wird der Rose-Nachfolger vom "kicker" zitiert. Mit seinen gerade einmal 19 Jahren hat Reyna bereits eine lange Verletzungshistorie. In der vergangenen Spielzeit wurde der offensive Mittelfeldspieler insbesondere immer wieder von Muskelverletzungen gestoppt, absolvierte deshalb nur zwölf Partien für den BVB.

"Das macht was mit einem, vor allem mit so einem jungen Kerl", sagte Terzic zu den immer wiederkehrenden Rückschlägen.

Inzwischen scheint Reyna aber auch mental wieder in einer guten Verfassung zu sein. "Wenn ich mich jetzt mit ihm unterhalte, sprüht er voller Energie", verriet der 39-Jährige: "Er freut sich auf uns, wir freuen uns auf ihn und wir hoffen, dass er den nächsten Schritt machen kann, körperlich noch stabiler werden kann, um viel häufiger mit uns auf dem Platz zu stehen."

BVB will "aus der Vergangenheit lernen"

Reyna war bei weitem nicht der einzige BVB-Profi, der in der jüngeren Vergangenheit immer wieder mit Verletzungen zu kämpfen hatte. In der letzten Saison mussten die Dortmunder zahlreiche Ausfälle verkraften. Das Thema Belastungssteuerung spielt bei den Schwarz-Gelben in der Vorbereitung folglich eine große Rolle.

"Wir müssen aus der Vergangenheit lernen, die Jungs vielleicht nicht zu schnell in die Belastung zu schicken", erklärte Terzic.

Mit Blick auf Reyna sowie Rechtsverteidiger Mateu Morey, der die komplette Vorsaison wegen einer Kreuzbandverletzung verpasst hat, ergänzte der Cheftrainer: "Nun geht es darum, dass die Jungs nicht so schnell wie möglich wiederkommen, sondern so lange wie möglich bei uns bleiben."