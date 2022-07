Kahn stellt Erwartung an Nagelsmann und setzt "Signale"

via www.imago-images.de

Wollen mit dem FC Bayern die Champions League gewinnen: Oliver Kahn und Julian Nagelsmann

Der FC Bayern München öffnet in diesem Sommer erneut den Geldbeutel, um den Kader auf verschiedenen Positionen zu verstärken. Für Vorstandsboss Oliver Kahn ist dies notwendig, um die ganz großen Ziele zu erreichen. Zudem stellte der Ex-Torwart besondere Erwartungen an Cheftrainer Julian Nagelsmann.

Als der FC Bayern im vergangenen Jahr Julian Nagelsmann für eine Trainer-Rekordablösesumme von RB Leipzig loseiste, sollte eine neue Ära im Klub beginnen. Mit dem 34-Jährigen versprach und verspricht man sich im Süden weiterhin zahlreiche Erfolge. In seiner Debütsaison sprangen aber lediglich mit dem DFL-Supercup und der Meisterschaft zwei Titel heraus, die ohnehin fest eingeplant waren.

Um nun größere Ziele erreichen zu können, werden dem Trainer gleich mehrere neue Top-Spieler an die Seite gestellt. In Ryan Gravenberch und Noussair Mazraoui kamen zwei vielversprechende Verstärkungen von Ajax, in Sadio Mané hat der Klub ein neues Aushängeschild erhalten.

Über 50 Millionen Euro Ablöse, Bonuszahlungen noch nicht eingerechnet, wurden bereits ausgegeben. Weitere teure Transfers, wie etwa die mögliche Verpflichtung von Abwehr-Star Matthijs de Ligt, könnten folgen.

Sportvorstand Oliver Kahn erklärte im "kicker" nun, warum der FC Bayern seinen Kader so stark erneuert: "Es ist notwendig, Konkurrenzsituationen zu schaffen und Signale zu setzen. Gerade nach der Rückrunde, die nicht dem entsprach, was wir uns erwartet haben." Denn: Zunächst flogen die Münchner frühzeitig aus dem DFB-Pokal, dann folgte das blamable Aus in der Champions League gegen den FC Villarreal.

Kahn mit Blick auf Nagelsmann: "Beim FC Bayern zum Erfolg verdammt"

Nun greift der FC Bayern wieder an. Finanziell können die Münchner mittlerweile wieder aus dem Vollen schöpfen, nachdem man sich in den vergangenen zweieinhalb Jahren aufgrund der Corona-Pandemie einen Sparkurs aufzwang. "Nachdem die Zuschauer in die Stadien zurückgekehrt sind, ist das Geschäft wieder besser planbar", so Kahn, der das Geld direkt in die Mannschaft steckt. "Wir wollen einen Kader, mit dem wir im Optimalfall die Champions League gewinnen können."

Mit dem neuen Kader ist auch der Cheftrainer noch einmal mehr gefragt, möglichst viele Titel an die Isar zu bringen. Oliver Kahn hob aber auch eine weitere Anforderung an den Coach hervor: "Wir haben Julian Nagelsmann auch wegen seiner Spielphilosophie verpflichtet. Wir erwarten von ihm, dass er junge Spieler heranführt und entwickelt." Namentlich ging er dabei auf Nationalspieler Jamals Musiala, Eigengewächs Paul Wanner und Neuzugang Ryan Gravenberch ein.

Kahn schob mit Blick auf Nagelsmann hinterher: "Wir sind beim FC Bayern zum Erfolg verdammt, das weiß er auch."