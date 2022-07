Bayern-Talent im zweiten Anlauf zum VfL Wolfsburg?

IMAGO

Paul Wanner durfte mit dem FC Bayern bereits die Meisterschaft feiern

Anfang Januar sicherte sich der FC Bayern langfristig die Dienste von Offensivtalent Paul Wanner. Wie sich nun aber herausstellt, hätte der Mittelfeldspieler bei leicht anderem Verlauf auch beim VfL Wolfsburg landen können. Möglicherweise wird der 16-Jährige dies zur neuen Saison trotzdem tun, allerdings auf andere Art und Weise.

Paul Wanner hat beim FC Bayern bereits Geschichte geschrieben, mit 16 Jahren und 15 Tagen wurde er in der abgelaufenen Saison zum jüngsten Bundesligaspieler in der Geschichte des Klubs und zum zweitjüngsten wettbewerbsweit. Doch diese Rekordmarke soll nicht der letzte Meilenstein bleiben, den der offensive Mittelfeldspieler in Deutschlands höchster Spielklasse erreicht.

Das Talent hat noch einiges vor, verlängerte erst Anfang Januar nach drei vielbeachten Einsätzen im damals arg geschwächten Profi-Team von Trainer Julian Nagelsmann bis 2027.

Allerdings scheint es derzeit gut möglich, dass Wanner die nächsten Schritte zum Bundesliga-Stammspieler nicht in München macht, sondern dafür eher bei der Konkurrenz anheuert.

Wie "Bild" erfahren hat, wünscht sich der Linksfuß nämlich mehr Spielzeit und kann sich gut vorstellen, sich auf Leihbasis bei einem anderen Verein weiterzuentwickeln. Hier könnte (erneut) der VfL Wolfsburg ins Spiel kommen.

VfL Wolfsburg statt FC Bayern: Wanner stand vor Wechsel

Dieser soll laut dem Bericht nämlich schon Ende 2021, also nur kurze Zeit vor der Verlängerung beim FC Bayern, davor gestanden haben, Wanner von einem Wechsel zu überzeugen. Demnach war der 16-Jährige bereits persönlich in der Autostadt vor Ort, um sich die Arena, die Trainingsplätze und das VfL-Center anzuschauen.

Sogar in den Gesprächen über einen Kontrakt war man sehr weit, beide Seiten konnten sich eine Verpflichtung grundsätzlich vorstellen, eine Einigung war nicht weit entfernt. Dann jedoch folgte der kometenhafte Aufstieg beim Rekordmeister.

Deshalb ist nun eine Leihe für mindestens eine Saison im Gespräch. Da kämen die Wölfe möglicherweise ganz recht, weil sich beide Seiten bestens kennen.

Allerdings ist in Wolfsburg eigentlich derzeit kein Platz für den hochtalentierten Offensivmann frei. Ob er im Team von Trainer Niko Kovac also die geforderte Einsatzzeit erhalten würde, steht in den Sternen.