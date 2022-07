Schalke hat wohl neuen Trikotsponsor gefunden

IMAGO/Ralf Treese

Schalke 04 sucht einen neuen Trikotsponsor

Bundesliga-Aufsteiger FC Schalke 04 hat offenbar einen neuen Trikotsponsor gefunden. Dieser kommt aus einer Branche, die bereits bei der Liga-Konkurrenz auf den Jerseys prangt.

Welcher Schriftzug ziert in der kommenden Saison Brust und Bauch der Stars des FC Schalke 04? Eines ist klar: Vivawest wird es nicht mehr sein.

Das Wohnungs-Unternehmen, das in der letzten Spielzeit im Frühjahr spontan das Sponsoring vom russischen Unternehmen Gazprom übernahm, von dem sich die Schalker wegen des Angriffskriegs Russlands auf die Ukraine trennten, macht Platz für einen neuen Geldgeber.

In den kommenden Tagen soll nach Informationen der "WAZ" ein neuer Sponsor vorgestellt werden. Offiziell ist dies zwar noch nicht, doch laut dem Bericht der Zeitung gab es auch kein Dementi der S04-Bosse. Vielmehr teilte Klubsprecher Marc Siekmann der "WAZ" mit: "Wie in den vergangenen Wochen bereits kommuniziert, führen wir aussichtsreiche Gespräche mit potentiellen Partnern." Die Königsblauen werden sich äußern, "wenn es etwas zu vermelden gibt", so Siekmann weiter.

Wie die Zeitung erfahren hat, soll ein Unternehmen, das Online-Handel mit Autos betreibt, das Trikot in der Spielzeit 2022/23 zieren. Welche Firma damit genau gemeint ist, blieb offen. Klar ist aber: Bundesliga-Konkurrent Hertha BSC wirbt für "Autohero", der SC Freiburg hat "Cazoo" auf der Brust. Schalke wäre also bereits der dritte Erstligist mit dieser Branche auf dem Dress.

Schalke 04: Neuer Sponsor in Kürze

Gut eine Woche bleibt dem Revierklub noch Zeit, um einen neuen Sponsor zu präsentieren. Bis zum 15. Juli ist eine Vereinbarung mit Vivawest geschlossen worden, die dann endet, zudem werden dann die neuen Trikots im Fan-Shop erhältlich sein, welche im besten Fall schon den neuen Sponsor aufgedruckt haben sollen.

Vivawest möchte den Königsblauen zwar nicht mehr auf dem Trikot, durchaus aber in anderer Funktion erhalten bleiben. "Ich persönlich glaube, dass das Engagement von Vivawest ein langfristiges werden wird. Aber auf einer anderen Ebene, nicht auf der höchsten", sagte Schalke-Boss Bernd Schröder vor Kurzem gegenüber der "WAZ".

Auf der Trainingsbekleidung wirbt S04 seit Mitte Juni für die Hotelvermittlung HRS.