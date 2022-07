Nach BVB-Abschied: Witsel freut sich auf "verrückte" Fans

IMAGO/Acero

Nach seinem Vertragsende beim BVB geht es für Axel Witsel bei Atlético Madrid weiter

Nach vier Jahren beim BVB ist Axel Witsel in die spanische Hauptstadt gezogen. Nun hat der Mittelfeldspieler seinen Wechsel zu Atlético Madrid begründet. Mit Vorfreude blickt der Routinier vor allem auf die "verrückten" Fans der Rojiblancos.

Bei Borussia Dortmund war für Axel Witsel kein Platz mehr. Mit 33 Jahren ist der 124-fache Nationalspieler auf die Zielgeraden seiner Karriere abgebogen, beim BVB war der Leistungsabfall in der vergangenen Spielzeit mitunter deutlich zu erkennen gewesen.

Doch ausklingen lässt Witsel seine Karriere keineswegs. Im Gegenteil: Der defensive Mittelfeldspieler einigte sich nach dem Vertragsende in Dortmund mit dem spanischen Topklub Atlético Madrid auf eine Zusammenarbeit, die zunächst auf ein Jahr begrenzt ist.

"Für mich ist Atlético ein absoluter Spitzenverein", erklärte der Neuzugang in einem von Atleti veröffentlichten Video: "Ich wollte auf dem höchsten Niveau bleiben und Champions League spielen. Deshalb bin ich hier."

Kehrt der Belgier bald schon nach Dortmund zurück?

Brisant: In der Königsklasse könnte Axel Witsel mit seinem neuen Klub bald schon in Dortmund aufschlagen. Während der Tabellendritte der abgelaufenen Saison in Lostopf zwei gesetzt ist, liegt die Kugel des BVB am 25. August, wenn die Auslosung stattfindet, in Lostopf drei. In der Gruppenphase könnte es also zu Duellen zwischen Atlético und dem BVB kommen.

Dass sich Witsel für die Rot-Weißen aus der Hauptstadt entschloss, hat viel auch mit dem Trainer Diego Simeone zu tun, der bei Atlético längst zu einer Institution geworden ist. "Cholo ist einer der besten Trainer der Welt und ich wollte mit ihm arbeiten", begründete der Neuzugang seinen Wechsel. Zudem habe er von seinem Landsmann Yannick Carrasco "sehr viel Gutes" über den Klub erfahren: "Ich bin sehr glücklich, hier zu sein."

Zwar hat sich der Mittelfeldspieler gerade erst von den schwarz-gelben Fans aus Dortmund verabschiedet, auf die Anhänger aus Madrid freut sich Witsel aber dennoch ganz besonders. "Ich weiß, dass die Fans hier eine verrückte Atmosphäre schaffen. Als ich mit Zenit im alten und mit Dortmund hier im neuen Stadion gespielt habe, herrschte eine unglaubliche Stimmung. Ich freue mich darauf, in diesem Stadion zu arbeiten und diese Atmosphäre zu spüren."