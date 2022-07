Enthüllt! So weit ist der FC Bayern wirklich bei de Ligt

IMAGO/Jonathan Moscrop

Matthijs de Ligt könnte zum FC Bayern wechseln

Matthijs de Ligt ist das nächste heiße Eisen im Transferfeuer des FC Bayern in diesem Sommer. Nach der spektakulären Verpflichtung von Sadio Mané könnte der Abwehrstar von Juventus Turin der nächste Top-Transfer der Münchner werden. Laut eines jüngsten Medienberichts sind der deutsche und der italienische Rekordmeister aber noch weit von einer möglichen Einigung entfernt.

Wie "Bild"-Fußballchef Christian Falk in seinem Podcast entgegen anderslautender Medienberichte vermeldete, hat der FC Bayern noch kein konkretes Angebot für den niederländischen Innenverteidiger hinterlegt.

Zwar habe sich Bayerns Sportvorstand Hasan Salihamidzic am Mittwoch tatsächlich zu Verhandlungen mit seinen Turiner Kollegen auf den Weg nach Italien gemacht und Gespräche im benachbarten Mailand geführt. Allerdings, ohne dabei am Ende eine konkrete Zahl einer möglichen Ablöse genannt zu haben - "und schon gar nicht schriftlich", wie es in dem Podcast-Beitrag weiter hieß.

Das Interesse des FC Bayern soll mittlerweile aber dennoch äußerst konkret und ernsthaft sein, da auch de Ligt seinen Willen geäußert haben soll, zum deutschen Serienmeister in die Bundesliga zu wechseln.

Nächste Gesprächsrunde mit de Ligt am Wochenende geplant

Vor allem die Spielanlage des FC Bayern soll es dem 22-Jährigen angetan haben. De Ligt sieht seine größten Stärken in einer offensiver ausgerichteten Abwehrkette, in der er in Sachen Stellungsspiel, Spieleröffnung und Zweikampfführung noch mehr glänzen kann als in der eher defensiv ausgerichteten Grundformation von Juventus Turin.

Laut dem Medienbericht sollen die Gespräche der Spielerseite mit weiteren interessierten Klubs mittlerweile eingestellt worden sein. So soll es beispielsweise keinerlei Kontakt mehr zum FC Chelsea um den deutschen Teammanager Thomas Tuchel geben. Die Blues galten ebenfalls als heißer Anwärter auf einen De-Ligt-Transfer in diesem Sommer.

Am kommenden Wochenende sollen nun die nächsten Gespräche vor Ort in Turin stattfinden. Dann will das Berater-Team von de Ligt bei Juve erneut den Wechselwunsche des Holländers hinterlegen, der seit 2019 bei der Alten Dame unter Vertrag steht. Erst dann, so der "Bild"-Fußballchef, soll es zu einem konkreten Zahlenspiel zwischen Spielerseite und den beiden Klubs kommen. Erst dann dürfte ein möglicher Transfer so richtig heiß werden.