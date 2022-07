Verrät dieses Detail den Gnabry-Verbleib beim FC Bayern?

IMAGO/Christian Schroedter

Verlängert Serge Gnabry beim FC Bayern?

Neben den derzeit heiß diskutierten Starspielern Robert Lewandowski als Abgang und Matthijs de Ligt als Zugang ist Serge Gnabry die dritte hochprominente Personalie beim FC Bayern, die noch ungeklärt ist. Nun könnte es einen versteckten Hinweis auf eine baldige Einigung mit dem Nationalspieler gegeben haben.

Am Donnerstag präsentierte der deutsche Meister seinen Anhängern öffentlich das neue Auswärtstrikot für die kommende Bundesliga-Saison. In feinem Weiß mit goldenen Akzenten will der FC Bayern in fremden Stadien wieder für mächtig Alarm sorgen.

Weitere Besonderheiten des neuen Auswärtstrikots sind die Einarbeitung des Münchner Kindls in den Nackenbereich sowie das Material des Jerseys, welches zu 100 Prozent recycelbar ist.

Selbst Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter äußerte sich zu dem neuen Trikot und freute sich auf der Vereinshomepage über den klaren Bezug zur Stadt: "Ich freue mich sehr, dass die Bayern die Verbindung mit ihrer Heimatstadt, in der sie so stark verwurzelt sind, auch mit dem Stadtwappen auf dem Trikot zum Ausdruck bringen. Das ist ein echter Gewinn für beide Seiten."

Gnabry präsentiert neues Trikot des FC Bayern

Neben den neuen Details des neuen Auswärtstrikots fiel auch eine weitere Sache auf, die die Bayern-Anhänger aufhorchen lässt: Einer der FCB-Stars, die für die Präsentation des Trikots Model standen, war Nationalspieler Serge Gnabry.

Verschiedene Medienvertreter sowie Fans des Rekordmeisters deuten dies als klares Anzeichen dafür, dass Gnabry auch weiterhin für die Münchner auflaufen wird.

München ❤️ #FCBayern



🤩 Unser Away Trikot auch in diesem Jahr wieder mit Münchner Kindl: https://t.co/UqwGjPIUuh#MiaSanMia — FC Bayern München (@FCBayern) 7. Juli 2022

Seit Monaten zieht sich der Transferpoker des 26-Jährigen beim FC Bayern hin. Gnabry hat noch immer nicht verlängert, obwohl ihm seit längerer Zeit ein unterschriftsreifer Vertrag zu verbesserten Bezügen vorgelegt wurde.

Das momentane Arbeitspapier des Offensivstars läuft im Sommer 2023 aus. Einen ablösefreien Abgang Gnabrys gilt als sehr unwahrscheinlich. Entweder, der gebürtige Stuttgarter verlängert noch in der laufenden Transferphase beim FC Bayern, oder die Vereinsführung forciert doch noch einen Verkauf des Starspielers in diesem Sommer.

Übrigens: Im Gegensatz zu Serge Gnabry war ein gewisser Robert Lewandowski bei dem Fotoshooting nicht dabei. Als weitere Bayern-Profis standen unter anderem Thomas Müller, Benjamin Pavard und Tanguy Nianzou Model.