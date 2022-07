Nächster Schalke-Coup? Berater bestätigt Kontakt

Kevin Warburton via www.imago-images.de

Abdallah Sima wird mit dem FC Schalke in Verbindung gebracht

Am Donnerstag ploppten in englischen Medien erstmals Meldungen über das vermeintliche Interesse des FC Schalke 04 an Abdallah Sima von Brighton & Hove Albion auf. Jetzt ist klar: An der Personalie ist tatsächlich etwas dran.

Nachdem der Bundesliga-Rückkehrer in den letzten Wochen schon sehr aktiv auf dem Spielermarkt war, sich zuletzt aber vorrangig um den Defensivbereich gekümmert hat, rückt nun ein Offensivspieler in den Fokus der Gelsenkirchener.

Der Berater des Senegalesen, Daniel Chrysostome, hat gegenüber der "Westdeutschen Allgemeinen Zeitung" bestätigt, dass der FC Schalke Kontakt zum Spieler und dessen Management aufgenommen hat. Zuvor hatte das englische Portal "The Athletic" bereits über das Interesse der Königsblauen an Abdallah Sima berichtet.

Der 21-Jährige stand zuletzt als Leihspieler beim Zweitligisten Stoke City unter Vertrag, bestritt in der Rückrunde aber verletzungsbedingt lediglich vier Partien für das Team. Für seinen Stammverein Brighton & Hove Albion, der ihn 2021 für acht Millionen Euro von Slavia Prag verpflichtet hatte, bestritt Sima bisher noch kein einziges Spiel.

Sima stürmte schon an der Seite von Sadio Mané

Der FC Schalke strebt in diesem Sommer dem "WAZ"-Bericht zufolge ein Leihgeschäft an, um sich in der Offensive breiter aufzustellen und dem Offensivmann zu mehr Spielanteilen zu verhelfen.

Ein fester Transfer des Angreifers, der sowohl auf den Flügelpositionen als auch im Sturmzentrum eingesetzt werden kann, wird vom FC Schalke aus finanziellen Gründen nicht angepeilt, Sima wäre dafür schlichtweg zu teuer für den Aufsteiger aus dem Ruhrgebiet.

Für die senegalesische Nationalmannschaft bestritt Abdallah Sima bisher übrigens schon vier Partien und lief dabei unter anderem an der Seite von Bayerns neuem Superstar Sadio Mané auf.