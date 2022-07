Virkus kommentiert Sommer-Gerüchte und erklärt Saisonziel

IMAGO/Kirchner/Marco Steinbrenner

Roland Virkus (r.) ist Sportdirektor bei Borussia Mönchengladbach

Borussia Mönchengladbach bereitet sich aktuell im Trainingslager am Tegernsee auf die bevorstehende Spielzeit in der Fußball-Bundesliga vor. Mit dabei ist auch Sportdirektor Roland Virkus, der noch einige knifflige Personalfragen zu lösen hat.

So räumte der Gladbacher Manager im Gespräch mit "Sky" ein, dass die derzeit wohl am heißesten diskutierte Personalie rund um die Borussia noch immer nicht geklärt ist: "Gerüchte sind Gerüchte, das muss man klar sagen. [...] Warten wir ab!", konnte Virkus weder in die eine, noch in die andere Richtung eine Tendenz vermelden.

In den letzten Tagen wurde Stammtorwart Yann Sommer, seit Jahren einer der großen Leistungsträger bei den Gladbachern, immer wieder mit einem möglichen Abschied im laufenden Transferfenster in Verbindung gebracht. Das Arbeitspapier des Schweizer Nationalkeepers läuft im nächsten Jahr aus, weshalb die Gladbacher Klubbosse durchaus über einen Verkauf nachdenken.

"Es muss immer so sein, dass man möglichst keinen Spieler ablösefrei verliert. Dann muss man immer abwägen, wie die Situation ist und dann schaut man", blieb der Nachfolger von Max Eberl auch auf Nachfrage sehr unpräzise, wie der Verhandlungsstand im Fall von Yann Sommer ist.

Gladbach startet mit Heimspiel gegen Hoffenheim

Deutlich klarer formulierte der 55-Jährige hingegen die allgemeinen sportlichen Ambitionen der Fohlenelf, die zuletzt zweimal an der Qualifikation für den Europapokal gescheitert war. Die Zielsetzung Europa oder sogar Champions League wird es bei Borussia Mönchengladbach vorerst nicht mehr geben, stellte Virkus klar.

"Wenn wir zwei Jahre lang mit einer Performance auf den Platz gegangen sind, mit der wir Achter und Zehnter geworden sind, können wir nicht proklamieren: Wir wollen international Fußball spielen. Das wäre falsch! Wir müssen gucken, dass wir uns stabilisieren und aus einer Position der Demut agieren", so der Sportdirektor.

Borussia Mönchengladbach startet mit dem Heimspiel gegen die TSG 1899 Hoffenheim am 6. August (15:30 Uhr) in die neue Bundesliga-Saison.