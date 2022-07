Verwirrung um mögliches Bayern-Gehalt von de Ligt

Giuseppe Maffia via www.imago-images.de

Wechselt de Ligt zum FC Bayern?

Sollte Matthijs de Ligt tatsächlich zum FC Bayern wechseln, würde er gehaltstechnisch möglicherweise in neue Dimensionen aufsteigen - je nach Medienbericht.

Ob die Verantwortlichen des FC Bayern wohl ein wenig erleichtert sind, dass es um die Zukunft von Robert Lewandowski zumindest für einen kurzen Moment ein wenig ruhiger geworden ist? Jedenfalls hat die mögliche Verpflichtung von Matthijs de Ligt das Wechsel-Theater rund um den Weltfußballer ein wenig in den Hintergrund gedrängt. Dafür gibt es nun in der Causa de Ligt jeden Tag neue Informationen und vor allem Spekulationen.

Klar scheint bisher, dass der deutsche Fußball-Rekordmeister den niederländischen Innenverteidiger gern verpflichten möchte und deshalb auch schon an Juventus Turin herangetreten ist. Als recht sicher gilt auch, dass sich der 22-Jährige einen Wechsel zum FC Bayern wohl außerordentlich gut vorstellen kann, sogar von einer prinzipiellen Einigung ist die Rede. Dies liegt, wie es ein neuester Medienbericht vermuten lässt, wohl nicht allein an der sportlichen Perspektive.

Diese soll den spielstarken Abwehrspieler zwar reizen, wie "Bild" zuletzt berichtete, weil de Ligt vor allem die Spielanlage der Münchner so gut gefällt. Er sieht seine größten Stärken in einer offensiver ausgerichteten Abwehrkette, in der er in Sachen Stellungsspiel, Spieleröffnung und Zweikampfführung noch mehr glänzen kann als bei Juve. Aber auch die finanzielle Seite dürfte eine große Rolle bei der Entscheidung für den FC Bayern spielen.

Wie der Journalist Nicolò Schira auf Twitter behauptet, haben sich die Verantwortlichen des deutschen Rekordmeisters mit dem Niederländer schon prinzipiell geeinigt. Demnach soll de Ligt zwölf Millionen Euro netto im Jahr verdienen und bis 2027 unterschreiben. In Turin gehörte der 22-Jährige zu den Topverdienern und streicht wohl zwischen neun und zwölf Millionen Euro netto ein.

FC Bayern und Juventus in Ablösefrage uneinig

Auch der TV-Sender "Sky" hat Informationen zum möglichen neuen Salär des Abwehrspielers. Dort heißt es jedoch, dass de Ligt zwar sogar mit 17 bis 19 Millionen Euro in München rechnen kann, allerdings brutto. Sollte diese Summe richtig sein, dürfte de Ligt keinen großen Sprung beim Gehalt machen, sich aber auch nicht verschlechtern. So oder so: Einschränken müsste sich de Ligt bei einem Wechsel zum FC Bayern definitiv nicht.

Weiter offen ist auch die Ablösefrage. Während Juventus Turin mindestens 80 Millionen Euro für den 22-Jährigen fordert, der 2019 für 85,5 Millionen Euro von Ajax Amsterdam nach Italien kam, wollen die Münchner wohl nur zwischen 50 und 60 Millionen Euro zahlen, heißt es bei "Sky". Es sei jedoch "vorstellbar", dass man sich am Ende bei einer Ablöse von 70 Millionen Euro trifft.