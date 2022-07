Presse zur DFB-Gala: "Dänemark wurde zerquetscht"

Die deutschen Fußballerinnen haben einen souveränen Start bei der Fußball-Europameisterschaft in England hingelegt. Die Mannschaft von Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg siegte im ersten Gruppenspiel gegen Dänemark 4:0.

Die dänische Presse ging danach hart mit dem eigenen Team ins Gericht. Die Pressestimmen aus Dänemark im Überblick:

Ekstra Bladet: "Gegenseitige Schuldzuweisungen nach schweren Prügeln. Pernille Harder spürte bei ihren Teamkolleginnen Nervosität, als Dänemark beim EM-Auftakt von Deutschland besiegt wurde."

Jyllands-Posten: "Überlegenes Deutschland erteilt der dänischen Frauen-Nationalmannschaft eine Fußballlektion. Völliger Einbruch für die dänische Frauen-Nationalmannschaft im ersten Spiel bei der EM-Endrunde."

Politiken: "Es war wirklich, wirklich schlecht, was Dänemark im ersten Spiel der EM-Endrunde gegen Deutschland geboten hat."

Sender DR: "Unterlegenes Dänemark wurde zerquetscht und muss sich schnell wieder berappeln, damit es nicht bald nach Hause geht. Nach der großen Niederlage am Freitag gegen Deutschland weiß die dänische Nationalmannschaft, dass sie aus den Fehlern lernen muss, wenn sie in ihrer EM-Gruppe weiterkommen will."