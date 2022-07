Wird Frankfurt Goncalo Paciência in Barcelona los?

IMAGO/Jürgen Kessler

Goncalo Paciência könnte Eintracht Frankfurt verlassen

Goncalo Paciência spielte bei Eintracht Frankfurt in der vergangenen Saison kaum noch eine Rolle. Der Angreifer könnte die Hessen deshalb womöglich zeitnah verlassen. Nun gibt es anscheinend einen konkreten Interessenten.

Wie die spanische "AS" schreibt, wird der Mittelstürmer wird in Barcelona gehandelt - allerdings nicht beim großen FC Barcelona sondern beim Stadtrivalen Espanyol.

Dort könnte er fortan die Aufgaben des wechselwilligen Star-Stürmers Raúl de Tomás übernehmen. Der spanische Nationalspieler wird unter anderem mit Real Madrid in Verbindung gebracht. Espanyol sucht händeringend nach einer Alternative, um den 17-Tore-Mann der vergangenen Saison zu ersetzen.

Die Katalanen seien im Werben um die Dienste des Offensivspielers derzeit in der besten Ausgangslage, allerdings gebe es auch von anderen Vereinen Interesse, heißt es in dem Bericht.

Paciência gilt bei der SGE als Verkaufskandidat, in Lucas Alario und Randall Kolo Muani wurden bereits zwei neue Stürmer in diesem Sommer verpflichtet. Zuletzt hatte die "Bild" geschrieben, der Portugiese stehe auf einer internen Abschussliste.

Gerüchte um Paciência schon im Winter

Da sein Vertrag nur noch bis 2023 läuft, bietet sich den Frankfurter in diesem Sommer außerdem letztmalig die Chance, eine Ablöse für Paciência zu generieren.

Der 27-Jährige stand bereits mehrfach bei der SGE vor dem Aus. Schon in der Rückrunde der Saison 2020/21 war er an den späteren Absteiger FC Schalke 04 ausgeliehen. Laut "AS" sei es im letzten Winter dann fast zu einem Wechsel zum FC Granada gekommen.

Die Andalusier hätten im Januar rund drei Millionen für den Stürmer geboten, die Eintracht habe aber abgelehnt.

Wahrscheinlich würde sich eine Ablöse in diesem Sommer in einer ähnlichen Größenordnung bewegen. Frankfurt hatte Paciência im Sommer 2018 für drei Millionen Euro vom FC Porto verpflichtet.