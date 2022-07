Bericht: Rennes stellt klare Forderung an den FC Bayern

Federico Pestellini via www.imago-images.de

Mathys Tel könnte zum FC Bayern wechseln

Die Transfergerüchte rund um Robert Lewandowski als möglicher Abgang und Juventus-Star Matthijs de Ligt als möglicher Zugang bestimmen dieser Tage die Schlagzeilen beim FC Bayern. Da geraten die anhaltenden Spekulationen um einen weiteren potenziellen Sommer-Neuzugang fast ein wenig in den Hintergrund.

Laut übereinstimmender Medienberichte basteln die Bayern hinter den Kulissen aber weiter daran, ihre fünfköpfige Frankreich-Connection auszuweiten.

Der U17-Nationalspieler Mathys Tel soll es dem deutschen Meister angetan haben, er gilt als eines der größten Talente in Fußball-Europa auf den offensiven Positionen, kann sowohl auf dem Flügel als auch im Sturmzentrum eingesetzt werden.

Sieben Millionen Euro soll der FC Bayern dem französischen Erstligisten Stade Rennes bereits als fixe Ablösesumme geboten haben. In Rennes steht Tel noch bis 2024 unter Vertrag und bestritt in der abgelaufenen Spielzeit seine ersten sieben Ligue-1-Partien - jeweils als Einwechselspieler.

Die bisherige Offerte soll Stade Rennes noch deutlich zu niedrig gewesen sein. Nach Informationen von "Sport1" muss der FC Bayern schon mindestens das doppelte an fixer Ablöse bieten sowie weitere Bonuszahlungen oben drauflegen, um dem Klub einen Verkauf des Toptalents schmackhaft zu machen.

Rennes-Coach vergleicht Bayern-Flirt mit Karim Benzema

Wie der Sender weiter vermeldet, planen die Bayern um Sportvorstand Hasan Salihamidzic, schon in Kürze ein verbessertes Angebot für Mathys Tel vorzulegen. Ob der zahlungskräftige Klub aus Rennes, der dank dem milliardenschweren Investor Francois Pinault wirtschaftlich abgesichert ist, einem Transfer dann zustimmen wird, ist noch offen.

Den Bayern könnte in die Karten spielen, dass der Spieler selbst wohl unbedingt in die Bundesliga wechseln will. Sowohl die Klubverantwortlichen von Stade Rennes sowie Cheftrainer Bruno Génésio sollen bereits von Tels Wechselwunsch unterrichtet worden sein.

Trainer Génésio soll Mathys Tel sogar schon als talentiertesten französischen Stürmer seit Karim Benzema bezeichnet haben.