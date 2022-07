Bericht: Nächster Schalke-Star vor dem Abflug

IMAGO/Maik Hölter/TEAM2sportphoto

Rabbi Matondo (r.) ist zuletzt wieder ins Mannschaftstraining des FC Schalke 04 eingestiegen

Der Bundesliga-Rückkehrer FC Schalke 04 arbeitet weiter akribisch an seinem Profikader für die bevorstehende Spielzeit. Nachdem zuletzt Cedric Brunner von Arminia Bielefeld verpflichtet wurde, könnte es jetzt zu einem weiteren Abgang kommen.

Wie es in einem "Sky"-Bericht heißt, steht Youngster Rabbi Matondo unmittelbar vor dem endgültigen Abschied vom FC Schalke 04.

Der Waliser war bereits vor drei Jahren als 18-Jähriger nach Gelsenkirchen gekommen, hatte sich bei den Königsblauen aber nie richtig durchsetzen können. Insgesamt kam er in seiner Schalker Zeit nur auf 18 Startelf-Partien in der Bundesliga, war in den letzten eineinhalb Jahren bereits an Stoke City und zuletzt Cercle Brügge verliehen.

Nun stehen die Zeichen laut dem Medienbericht endgültig auf Trennung. Wie es heißt, soll der 21-Jährige in Verhandlungen mit den Rangers aus Glasgow stehen. Die Schotten müssten für Matondo noch eine Ablöse zahlen, schließlich steht der Flügelspieler auf Schalke derzeit noch bis 2023 unter Vertrag.

Zuletzt stand schon fest, dass der elfmalige walisische Nationalspieler beim FC Schalke keine Zukunft mehr hat, gilt er doch im neuen Gehaltsgefüge der Knappen als deutlich zu teuer.

Matondo stand zuletzt auf dem Trainingsplatz des FC Schalke

In der letzten Saison konnte der gebürtige Liverpooler in Belgien viel Eigenwerbung betreiben, erzielte dort in 26 Erstligaspielen starke neun Tore.

Beim FC Schalke 04 spielt er hingegen schon lange keine sportliche Rolle mehr. Der letzte Pflichtspieleinsatz für den Ruhrgebietsverein hatte Matondo im Dezember 2020.

Matondo gehörte zu den sechs Schalke-Stars, die zuletzt nach abgeschlossenen Leihstationen wieder zurück nach Gelsenkirchen gekehrt waren.

Neben ihm nahmen zuletzt unter anderem auch Amine Harit und Ozan Kabak wieder am Mannschaftstraining unter Neu-Coach Frank Kramer teil, während Hamza Mendyl bereits zu OH Leuven nach Belgien transferiert wurde.