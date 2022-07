Barca will sein Angebot für Lewandowski wohl nachbessern

IMAGO/Frank Hoermann/SVEN SIMON

Robert Lewandowski könnte am Dienstag wieder ins Training beim FC Bayern einsteigen

Bislang hat der FC Bayern allen Avancen aus Katalonien standgehalten, die für Robert Lewandowski eintrafen. Der FC Barcelona will den Weltfußballer unbedingt verpflichten, die Münchner hingegen halten bislang noch an ihrer "Basta"-Strategie fest, mit ihrem Superstar ins letzte Vertragsjahr gehen zu wollen. Jetzt soll Barca das nächste Angebot für Lewandowski in der Pipeline haben.

Wie es in einem "Sport1"-Bericht heißt, will der FC Barcelona schon in Kürze die nächste Runde im Transferpoker mit dem deutschen Rekordmeister einläuten.

Der Sender geht davon aus, dass Barca dann bis zu 50 Millionen Euro als Fixbetrag für Lewandowski bieten könnte. Diese Zahl wurde bereits in übereinstimmenden Medienberichten als Mindestsumme gehandelt, bei der die Münchner dann doch ernsthaft über einen Verkauf ihres besten Torschützen der letzten Jahrzehnte nachdenken würden.

Der FC Barcelona hatte zuletzt keinen Zweifel mehr daran gelassen, sich die Dienste des 33-Jährigen noch in diesem Sommer unbedingt sichern zu wollen.

Dass der Topklub aus der spanischen LaLiga dabei noch einmal prominente Konkurrenz im Werben um den polnischen Topstürmer bekommen könnte, scheint einem jüngsten "L'Équipe"-Bericht zufolge allerdings nicht ausgeschlossen.

Wie die französische Fachzeitschrift vermeldete, sollen die Klubbosse von Paris Saint-Germain die Causa Lewandowski weiterhin genauestens beobachten und sich weiterhin offenhalten, auch noch in das Bieten um den Bayern-Knipser einzusteigen.

Lewandowski wird am Dienstag vom FC Bayern zurückerwartet

Da sich eine endgültige Klärung oder gar Einigung zwischen dem FC Bayern und dem FC Barcelona in den kommenden Tagen beileibe nicht abzeichnet, deutet momentan alles auf eine zumindest vorübergehende Rückkehr Lewandowskis an die Säbener Straße hin.

Am Dienstag wird der Pole offiziell für die obligatorische Leistungsdiagnostik und den Medizincheck bei den Münchnern zurückerwartet. Gleiches gilt auch für die Vielspieler und Nationalmannschaftsakteure Manuel Neuer, Thomas Müller, Leroy Sané, Benjamin Pavard und Lucas Hernández, die von der sportlichen Leitung ebenfalls einen verlängerten Urlaub zugestanden bekamen.

Eine Weigerung des abwanderungswilligen Lewandowskis, am Dienstag wieder in Leistungsdiagnostik und Mannschaftstraining beim deutschen Meister einzusteigen, soll es nach "Sport1"-Infos weiterhin nicht geben.

Ginge es nach dem zweitbesten Bayern-Torjäger der Klubgeschichte, sollte der Deal mit seinem Wunschziel FC Barcelona aber am besten schon durch sein, um ihm eine vielleicht letzte Rückkehr an seine langjährige Wirkungsstätte zu ersparen.