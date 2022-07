Bayern-Streichkandidat vor Wechsel zu Bale-Klub

Frank Hoermann/SVEN SIMON via www.imago-images.de

Adrian Fein (Mitte) wird den FC Bayern wohl verlassen

Schon seit längerer Zeit galt die Zukunft von Adrian Fein beim FC Bayern als unsicher. Nun steht der Mittelfeldspieler offenbar vor einem spektakulären Wechsel.

Nach Informationen von "Sport1" bahnt sich aktuell ein Transfer des 23-Jährigen zum Los Angeles FC aus der US-amerikanischen Profiliga MLS an. Der Sechser befinde sich bereits in der Metropole an der US-Westküste und trainiere schon mit seinen künftigen Kollegen. Über letzte Vertragsdetails werde momentan gesprochen.

Unklar ist, ob der FC Bayern für Fein eine Ablöse erhalten wird. Der Vertrag des gebürtigen Münchners läuft eigentlich noch bis 2023. In den Plänen von Trainer Julian Nagelsmann spielt der einstige U21-Nationalspieler aber keine Rolle mehr.

Der LAFC hat sich in diesem Sommer bereits prominent verstärkt, künftig könnte Fein deshalb gleich mit mehrere ehemaligen Weltklasse-Spielern zusammenspielen. Vergangene Woche verkündete der Verein, sich die Dienste von Gareth Bale und Giorgio Chiellini gesichert zu haben. Mit Carlos Vela steht zudem ein weiterer Top-Spieler in Los Angeles unter Vertrag.

FC Bayern wird Streichkandidaten los

Nachdem bereits Marc Roca (Leeds United), Omar Richards (Nottingham Forest) und Lars Lukas Mai (FC Lugano) verkauft wurden, wäre Fein ein weiterer Spieler von der internen Streichliste des FC Bayern, der wie geplant den Klub verlässt.

Fein durchlief bei Bayern alle Jugendmannschaften, nachdem er im Alter von sieben Jahren aus dem Nachwuchs von 1860 an die Säbener Straße gewechselt war. Beim Rekordmeister entwickelte sich der Zentrumsspieler zwar zum Juniorennationalspieler, eine Chance in der Profimannschaft erhielt er aber nie.

Zuletzt wurde er gleich mehrere Jahre in Folge verliehen. Weder beim Hamburger SV, der PSV Eindhoven, Greuther Fürth oder jüngst Dynamo Dresden konnte er sich allerdings für höhere Aufgaben empfehlen. Seine einzigen Bundesligaspiele absolvierte er in der vergangenen Hinrunde in Fürth.