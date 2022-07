FC Bayern beschäftigt sich offenbar mit Harry Kane

Jed Leicester/BPI/Shutterstock via www.imago-image

Beerbt Harry Kane Robert Lewandowski beim FC Bayern?

Wegen des drohenden Abgangs von Robert Lewandowski beschäftigt sich der FC Bayern wohl längst mit potenziellen Nachfolgern. Womöglich könnte sich der Rekordmeister mit Blick auf einen Lewy-Erben im obersten Regal bedienen.

In Person von Sadio Mané hat der FC Bayern in diesem Sommer bereits einen Offensivspieler mit Torgarantie verpflichtet. Sollte es - so wie derzeit vielfach spekuliert wird - Lewandowski tatsächlich zum FC Barcelona verschlagen, könnte dies den Ansprüchen der Münchner aber nicht genügen.

Deshalb läuft an der Isar wohl die Suche nach einem echten Mittelstürmer, der die Rolle des Weltklasse-Angreifers eins zu eins übernehmen könnte.

Wie der "kicker" schreibt, ist dabei auch Harry Kane von Tottenham Hotspur ein Thema. Der englische Kapitän steht noch bis 2024 bei den Londonern unter Vertrag. Ein Transfer in diesem Sommer sei deshalb "schwer bis nicht darstellbar", so das Fachmagazin.

Allerdings könnte der 28-Jährige im kommenden Sommer eine "vorstellbare" Alternative werden, wenn Lewandowski - wie die Bayern-Boss hoffen - seinen bis 2023 laufenden Vertrag doch noch erfüllt.

Kane schon einmal Thema beim FC Bayern

Noch ist unklar, wie es für den Torschützenkönig der Bundesliga in München weitergeht. Lewandowski selbst hat seine Wechselabsichten wiederholt bekundet, noch bahnt sich aber keine Einigung zwischen den Bayern und seinem Wunschziel, dem FC Barcelona, an.

Barca-Boss Joan Laporta hatte vergangene Woche eingeräumt, dass sein Klub ein offizielles Angebot in München hinterlegt habe. Zuletzt hieß es in Medienberichten, der spanische Top-Klub biete einen Sockelbetrag von rund 40 Millionen Euro für den 33-Jährigen. Angeblich fordert der deutsche Meister jedoch mindestens 50 Millionen Euro.

Fest steht laut dem "kicker", dass der FC Bayern als kommenden Star-Stürmer keinen Spieler verpflichten will, der sich erst noch entwickeln muss. Stattdessen sei ein Spieler gefragt, der bereits unter Beweis gestellt habe, sich auf Weltklasse-Niveau zu bewegen.

Im Juni hatte bereits Transfer-Experte Alfredo Pedullà berichtet, der FC Bayern habe bei Kane angeklopft. Die "Bild" hatte den Bericht allerdings damals dementiert.