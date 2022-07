Herthas Masterplan mit ihrem Sturmjuwel

IMAGO/O.Behrendt

Luca Wollschläger (M.) traf beim Hertha-Test am Freitag

Fußball-Bundesligist Hertha BSC siegte jüngst beim Test-Kick gegen den ehemaligen Erstligisten Energie Cottbus standesgemäß mit 5:1. Gleich zweimal konnte sich Youngster Luca Wollschläger in die Torschützenliste der Berliner eintragen. Mit dem Eigengewächs hat die Hertha in Zukunft noch viel vor.

Erste Profi-Luft durfte der 19-Jährige bereits in der letzten Saison schnuppern, als er von Felix Magath in den Bundesliga-Kader befördert wurde. Für die Alte Dame kam er zu drei Kurzeinsätzen, im Relegationshinspiel gegen den HSV (0:1) durfte er sogar von Beginn an in vorderster Reihe stürmen.

Wie aus einem "Bild"-Bericht hervorgeht, will Hertha BSC den Angreifer auch zukünftig an sich binden. Aktuell ist Wollschläger vertraglich nur bis 2023 an die Berliner gebunden. Einen richtigen Profi-Vertrag hat er in der Hauptstadt ohnehin noch nicht in der Tasche.

Das soll sich schon möglichst zeitnah ändern. Nach den Informationen der Zeitung könnte Wollschläger schon bald ein mehrjähriger Profi-Kontrakt bei der Hertha angeboten werden.

Hertha BSC: Lob von Cheftrainer Schwarz für Wollschläger

Dann könnte der ehemalige U17-Nationalspieler auch vorübergehend verliehen werden, um in der kommenden Saison weitere Spielzeit zu sammeln. Laut dem Zeitungsbericht soll Wollschläger bereits mehrere Interessenten aus dem In- und Ausland auf den Plan gerufen haben.

Anfragen von ausländischen Erstligisten sowie von deutschen Vereinen aus der 2. Bundesliga und 3. Liga sollen bei den Herthanern eingetroffen sein. Doch für die sportliche Führung um Sportvorstand Fredi Bobic soll zunächst Priorität haben, erst einmal selbst mit dem Teenager aus dem eigenen Stall zu verlängern, der schon in der B-Jugend für Hertha BSC auflief.

Die weitere Sommer-Vorbereitung soll der 1,94-m-Hüne weiter unter dem neuen Cheftrainer Sandro Schwarz mit den Hertha-Profis absolvieren. Der Coach lobte das Toptalent nach seinen ersten beiden Treffern: "Er hat es sehr ordentlich gemacht und sich mit zwei Toren belohnt."