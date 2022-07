Glasner "kann nur noch mit Hut an den Ballermann"

IMAGO/GEPA pictures/ Manuel Binder

Oliver Glasner geht in sein zweites Jahr bei Eintracht Frankfurt

Oliver Glasner ist der Erfolgstrainer von Eintracht Frankfurt, gewann mit dem Fußball-Bundesligisten im letzten Mai sensationell die UEFA Europa League. Nun sprach der Österreicher darüber, wie sich sein alltägliches Leben seit dem Finalsieg gegen die Rangers verändert hat.

Glasner betonte im Gespräch mit dem "kicker", dass ihm der große Erfolg als Fußballlehrer keinesfalls zu Kopf gestiegen sei.

"Für mich änderte sich gar nichts. Aber natürlich freue ich mich rückblickend über diesen Erfolg für uns alle, den ganzen Verein und die Fans. Diesen emotionalen Lohn kannst du von keinem Geld der Welt kaufen", meinte der SGE-Coach über den größten Triumph der Frankfurter Eintracht in den letzten Jahrzehnten.

Er betonte, sich weiterhin als "ganz normalen Menschen" zu sehen, der "das Glück hat, Fußballtrainer sein zu können". Glasner wäge für sich genau ab, ob er für sich die Zurückgezogenheit wähle oder auch mal bewusst die Präsenz in der Öffentlichkeit suche: "Ich gehe auch gerne locker in die Stadt und mische mich unter die Leute. Es ist auch eine Form der Lebensqualität, sich nicht immer verstecken zu müssen. Ich verbiege mich nicht", meinte Glasner dazu, der seit einem Jahr das sportliche Sagen bei den Hessen hat.

Eintracht Frankfurt bestreitet Trainingslager in Oberösterreich

An eine Sache musste sich der gebürtige Salzburger während seines Mallorca-Trips nach dem Finalsieg der Frankfurter in der Europa League dann aber doch erst gewöhnen, wie er schmunzelnd im Gespräch mit dem Fachmagazin einräumte: "Ich kann nur noch mit Hut an den Ballermann, das war die größte Veränderung."

Derzeit absolviert Glasner mit seiner Mannschaft das Sommer-Trainingslager in seiner oberösterreichischen Heimat, spielte am Samstag in einem ersten Testspiel 0:0 gegen den Linzer ASK.

Das erste Pflichtspiel steht für Eintracht Frankfurt am 1. August im DFB-Pokal beim 1. FC Magdeburg (15:30 Uhr) auf dem Programm.