Ex-BVB-Manager: "Modell Bayern nur schwer zu schlagen"

imago sportfotodienst

Michael Meier (hier ein Archivbild aus dem Jahr 2010 mit Michael Zorc) war lange Zeit BVB-Manager

Über viele Jahre hinweg war Michael Meier als Manager einer der hauptverantwortlichen Entscheider bei Borussia Dortmund. Schon während seiner Zeit beim BVB von 1989 bis 2005 rannte der Klub dem FC Bayern als deutscher Branchenprimus hinterher. Auch 17 Jahre nach seinem Ende in Dortmund sieht er noch die gleiche Diskrepanz zwischen den beiden Klubs.

Die finanzielle Schlagkraft zwischen beiden Vereinen sei auch bis zuletzt noch so unterschiedlich gewesen, dass der Rekordmeister aus München stets die Nummer eins im deutschen Fußball geblieben ist.

"Es hat schon mit Geld zu tun, wenn man Spieler wie Neuer, Kimmich, Müller und Lewandowski über Jahre halten kann, um mit ihnen eine Achse zu bilden und dann junge Spieler heranzuführen", meinte der ehemalige Fußballmanager im Gespräch mit "Sportradio Deutschland“.

Leistungsträger auf Weltklasse-Niveau an den eigenen Verein zu binden so eine ganz eigene Identität zu schaffen, gelinge in Deutschland ausschließlich den Münchner Bayern.

Ex-BVB-Manager Meier: Was bleibt von Haaland übrig?"

Meier nannte dabei ein aktuelles Beispiel, um den Unterschied zu verdeutlichen: "Was bleibt von Haaland übrig an mentalem Beitrag für diesen Teamgeist? Er war beim BVB ein hervorragender Spieler, aber er hat sich hier gar nicht weiterentwickeln können. Und da konnte hier auch nichts weitergegeben werden an DNA, was Borussia Dortmund immer ausgemacht hat", meinte der 72-Jähriger.

Die finanziellen Unterschiede zwischen dem FC Bayern und den weiteren Wettbewerbern in der Bundesliga seien so "gewaltig unterschiedlich, da ist das Modell Bayern nur schwer zu schlagen", fügte Meier hinzu.

In seiner Amtszeit bei Borussia Dortmund wurde der Klubs zwar dreimal Deutscher Meister und 1997 Champions-League-Sieger. Allerdings war der Westfale auch noch hauptverantwortlich für den BVB tätig, als dieser 2004 beinahe Insolvenz anmelden musste.