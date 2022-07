Helmer: Für den BVB gibt es jetzt nur ein Ziel

Dennis Ewert/RHR-FOTO via www.imago-images.de

Thomas Helmer hat über BVB und FC Bayern gesprochen

Der frühere Fußball-Europameister und heutige TV-Moderator Thomas Helmer hat sich zum Meisterkampf in der Bundesliga geäußert. Der 57-Jährige glaubt, dass dabei seine Ex-Vereine Borussia Dortmund und FC Bayern eine ganz besondere Rolle spielen werden, im Fall des BVB sogar müssen.

Thomas Helmer schnürte in seiner aktiven Zeit selbst die Fußballschuhe für FC Bayern und Borussia Dortmund. Der damalige Abwehrspieler, der 1996 den EM-Titel mit der deutschen Fußball-Nationalmannschaft holte, kennt sich sowohl in München als auch beim BVB bestens aus. Insbesondere die Schwarzgelben mahnt der 57-Jährige nun zum Angriff auf den deutschen Rekordmeister.

"Kann jemand die Bayern vom Thron stoßen? Zumindest besteht bei mir die Hoffnung, dass es nach all den Jahren der Münchner Dominanz endlich mal spannender wird", schrieb Helmer in einer Kolumne "im kicker" und richtete den Blick auf die Dortmunder, die in der vergangenen Saison Vizemeister wurden. "So wie der BVB sich verstärkt hat, kann es nur das Ziel Platz 1 geben."

Die Dortmunder verpflichten bislang Abwehraufsteiger Nico Schlotterbeck vom SC Freiburg, Angreifer Karim Adeyemi von RB Salzburg und holten Niklas Süle vom FC Bayern - allesamt deutsche Nationalspieler. Dazu kam noch Mittelfeldmann Salih Özcan vom 1. FC Köln und zuletzt Königstransfer Sébastien Haller (Ajax Amsterdam) für die Mittelstürmerposition.

Helmer: Interesse an Bundesliga wird steigen

Es sei ein gutes Zeichen für die Liga, dass Teams wie die Borussia, aber auch RB Leipzig und Bayer Leverkusen ihre Kader aufrüsten und "näher rankommen möchten".

"Die letzte Saison war am Ende nur noch zäh, jeder hat im Grunde drei Spieltage vor Schluss auf den finalen Pfiff gewartet. Der Deutsche Meister war wegen des Scheiterns in der Champions League nicht glücklich, der Vizemeister war sowieso nicht glücklich, und darunter hatte auch jeder Klub so seine Problemchen", schaute Helmer zurück. Nun herrsche endlich wieder Vorfreude.

In Sadio Mané (FC Bayern) und besagtem Adeyemi (BVB) seien richtig gute Spieler hinzugekommen, andere wie Christopher Nkunku (RB Leipzig) seien geblieben. "Ich erwarte, dass das Interesse an der Bundesliga wieder deutlich steigt", so Helmers Fazit zum Transfer-Sommer.

Helmer: Ohne Lewandowski wird es schwer für den FC Bayern

Für ihn steht fest: Wenn die Bayern schwächeln, muss der Rest da sein. "Ein alter Spruch, ich weiß, und doch zählt er jedes Jahr aufs Neue. Sonst knackst du sie nie."

Die Münchner stünden in der zweiten Saison von Julian Nagelsmann ohnehin noch mehr als sonst unter Druck. Der neue Coach muss vor allem international liefern, so Helmer, ob das gelingen kann, sei aber noch nicht bewertbar.

"Prognosen zum Abschneiden in der Königsklasse kommen aber zu früh, dafür sollte erst klar sein, ob Robert Lewandowski bleibt oder geht", begründet der frühere Verteidiger. Neuzugang Mané sei nämlich kein Lewy-Ersatz. "Da müsste schon ein neuer Neuner her, der zumindest ansatzweise so viele Tore verspricht wie sein Vorgänger. Wer? Gute Frage. Aber ohne Lewandowski wird es schwer für die Bayern", erklärte der 57-Jährige.