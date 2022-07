Einbruch des FC Bayern? BVB-Berater Sammer legt sich fest

IMAGO/ULMER

Matthias Sammer hofft darauf, mit dem BVB den FC Bayern neu herausfordern zu können

Zehn Spielzeiten in Folge hat der FC Bayern die Bundesliga zuletzt dominiert und sich in jedem Jahr den Meistertitel gesichert. In 2022/2023 will Borussia Dortmund nun den nächsten Anlauf wagen, die Münchner endlich mal wieder vom Thron zu stoßen. Wie wahrscheinlich das ist, bewertete jetzt einer, der für beide Klubs schon erfolgreiche Arbeit geleistet hat.

Matthias Sammer ist eine Dortmunder Vereinslegende, wurde mit dem BVB als Spieler und Trainer Deutscher Meister und gewann 1997 die Champions League. Aber auch seine vier Jahre von 2012 bis 2016 beim FC Bayern in der Funktion als Sportvorstand waren von großem Erfolg geprägt, holten die Münchner doch in dieser Zeit jeweils den Meistertitel sowie 2013 das erste Triple der Klubgeschichte.

Umso gefragter sind die Einschätzung des 54-Jährigen zu den derzeit bestehenden Kräfteverhältnissen zwischen dem FC Bayern und dem BVB. Sammer erklärte dazu im Interview mit dem "kicker", dass er auch im elften Jahr nach der letzten BVB-Meisterschaft nicht an einen Einbruch des deutschen Branchenkrösus aus dem Süden glaubt.

"Ich erkenne ihre Leistung an. Früher hätte ich das nicht getan, aber wenn sie nächstes Jahr wieder super sind und Meister werden, bin ich der Erste, der gratuliert. Mich interessiert mehr, was Borussia Dortmund schafft, aber ich freue mich, wenn die deutschen Mannschaften inklusive der Bayern erfolgreich sind", so Sammer, der nichts mehr von Missgunst oder schlechten Emotionen zwischen den beiden größten Klubs in Deutschland hält: "Wenn ein Verein über ein Jahrzehnt hinweg solche Erfolge erringt, sollten wir aufhören zu grummeln, zu meckern oder neidvoll dorthin zu schauen, sondern nur voller Respekt sein."

Sammer will "Partyhengst" beim BVB werden

Den Schwarz-Gelben empfiehlt der externe Berater ohnehin, sich nicht nur von der Fragestellung leiten zu lassen, wann der FC Bayern endlich mal wieder überholt werden könnte. Der Blick müsse auf die eigene Spielweise, auf die eigene Entwicklung und Identität gerichtet sein, betonte der Dortmunder Meistertrainer von 2002. Dann sei auch der ganz große Wurfe wieder möglich.

"Aus unserer Lebenserfahrung wissen wir, dass jede Ära mal endet. Diese Diskussion muss man aber völlig getrennt davon betrachten, was am Ende der Saison als Ergebnis steht. Borussia Dortmund sollte [...] in jedem Spiel ehrliche, harte, von der Identität geprägte Arbeit abliefern und gewinnen wollen", so der Rat des einstigen Nationalspielers und Europameisters von 1996.

Die Dortmunder Erfolgsformel für die neue Saison fasste Sammer in einem einfachen Satz zusammen: "Eine Euphorie darf sich gerne auf einem stabilen Fundament aus Leistung entwickeln – dann bin ich auch der Partyhengst."