Beckham-Sohn Romeo trifft per Freistoß

AFP/GETTY IMAGES/SID/MARK BROWN

Per Freistoß erfolgreich: Romeo Beckham

Kick it like Papa: Romeo Beckham hat sein Premierentor für die Zweitvertretung von Inter Miami erzielt - natürlich per Freistoß. Der Sohn der englischen Fußball-Ikone David Beckham war beim 3:1 (0:1) gegen Orlando City B zum Endstand erfolgreich.

"Gut gemacht, Junge. Bin so stolz", schrieb David Beckham seinem Sohn bei Instagram. Der 19-Jährige antwortete mit zwei Herzchen und dem Satz: "Ich liebe dich, Dad, der war für dich!"

Beckham zirkelte den Ball aus rund 25 Metern über die Mauer in die linke untere Torecke (84.) - wie einst sein Vater mit seinem starken rechten Fuß. In seinen zuvor 13 Saisonspielen in der Liga MLS Next Pro hatte der Rechtsaußen bereits sieben Vorlagen gegeben.

19-year-old Romeo Beckham scored his first goal of the season for Inter Miami II on a beautiful free kick 👀 pic.twitter.com/KIWsy2JBUv — ESPN FC (@ESPNFC) 11. Juli 2022

Vater Beckham (47) war einst selbst für LA Galaxy in der nordamerikanischen Profiliga MLS aktiv. Als Mitglied einer Investorengruppe gründete er Inter Miami mit; der Klub nahm 2020 den Betrieb auf.