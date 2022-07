Das planen FC Bayern, BVB, FC Schalke 04 und Co.

IMAGO/Frank Hoermann / SVEN SIMON

Diese Transfers planen FC Bayern, BVB, FC Schalke 04 und Co.

Die Gerüchteküche köchelt wie gewohnt munter. Wie immer kursieren zahlreiche Spekulationen über künftige Transfer-Deals.

Was planen FC Bayern, BVB, FC Schalke 04 und Co.? Welche Entwicklungen gibt es in Bundesliga, Premier League, La Liga oder Serie A? Welche Wechsel könnten in diesem Sommer über die Bühne gehen? Alle News und die heißesten Gerüchte gibt es im Transfer-Ticker von sport.de.

+++ 10.07.2022, 19:30 Uhr: Tuchel gibt Ronaldo einen Korb +++

Der FC Chelsea galt zuletzt als mögliches Transferziel von Cristiano Ronaldo. Blues-Trainer Thomas Tuchel soll sich allerdings gegen eine Verpflichtung des Superstars wehren. Laut dem "Daily Star" glaubt der Coach nicht, dass CR7 mit seinem System kompatibel wäre. Tuchel fordert von seinen Angreifern hohe Laufbereitschaft und Variabilität. Mit beiden Faktoren glänzte Ronaldo zuletzt nicht mehr unbedingt.

+++ 10.07.2022, 18:56 Uhr: Großes Interesse an BVB-Star Gio Reyna +++

Wegen seiner Muskelverletzungen war Giovanni Reyna beim BVB der große Pechvogel der vergangenen Saison. Dem Transfer-Experten Fabrizio Romano zufolge sind in diesem Sommer nun etliche Klubs mit der Hoffnung auf eine Leihe an den Offensivspieler herangetreten. Dazu sollen auch die Rangers aus Schottland gehören. Die Borussia habe allerdings alle bisherigen Anfragen abgelehnt.

+++ 10.07.2022, 13:15 Uhr: Verlässt Upamecano den FC Bayern? +++

Sollte Matthijs de Ligt tatsächlich zum FC Bayern wechseln, könnte dies womöglich eine Kettenreaktion zur Folge haben. Wie das Portal "90min" berichtet, sei dem FC Chelsea mitgeteilt worden, dass Dayot Upamecano in diesem Sommer verfügbar sei, sofern de Ligt in München anheuert. Der Premier-League-Klub sei sehr an einem solchen Deal interessiert, heißt es.

+++ 09.07.2022, 16:36 Uhr: Ex-Bayern-Star will zu PSG +++

Seit seinem Abschied beim FC Bayern blüht Renato Sanchez regelrecht auf. In diesem Sommer will der Portugiese anscheinend den OSC Lille verlassen und wieder bei einem Top-Klub anheuern. Laut "RMC Sport" träumt der Mittelfeldmann von PSG. Mit dem französischen Meister sollen bereits weit fortgeschrittene Gespräche laufen.

+++ 09.07.2022, 15:45 Uhr: Zagadou findet neuen Klub nach BVB-Aus +++

Nach seinem Aus beim BVB hat Dan-Axel Zagadou möglicherweise einen neuen Arbeitgeber gefunden. Laut "Sky Italia" hat der italienische Vizemeister Inter Mailand den 23-Jährigen ins Visier genommen. Die Inter-Klubbosse sollen am Freitag bereits mit den Beratern des 1,96-m-Hünen getroffen haben, um eine mögliche Zusammenarbeit auszuloten.

+++ 09.07.2022, 09:55 Uhr: Eintracht-Stürmer in Barcelona gehandelt +++

Goncalo Paciência von Eintracht Frankfurt wird in Barcelona gehandelt - allerdings nicht beim großen FC Barcelona sondern beim Stadtrivalen Espanyol. Das berichtet die Zeitung "AS". Der 27-Jährige gilt bei der SGE als Verkaufskandidat, in Lucas Alario und Randal Kolo Muani wurden bereits zwei neue Stürmer in diesem Sommer verpflichtet.

+++ 08.07.2022, 21:31 Uhr: FC Bayern forciert Wechsel von Spanien-Talent +++

Der erst vor einem Monat 16 Jahre alt gewordene Adam Aznou wird intensiv vom FC Bayern umworben. Das Barca-Talent, das vom Spielertyp her Münchens Alphonso Davies ähnelt, ist ablösefrei und sucht nach einer neuen Herausforderung. Laut "Sky" sieht derzeit alles danach aus, als würde der Linksverteidiger nach Deutschland wechseln.

+++ 07.07.2022, 09:42 Uhr: PSG führt Gespräche über Bayern-Flirt +++

Hugo Ekitike ist eines der größten Talente in der Ligue 1. Folglich ist der 20 Jahre alte Angreifer von Stade Reims begehrt und wurde zuletzt unter anderem mit dem FC Bayern und BVB in Verbindung gebracht. Doch nun macht Paris Saint-Germain offenbar ernst. Laut "Telegraph"-Reporter Mike McGrath führt der Hauptstadtklub mit Reims in dieser Woche Gespräche über einen Transfer.

+++ 06.07.2022, 08:15 Uhr: Laimer schiebt Bayern-Transfer an +++

Leipzig-Profi Konrad Laimer will unbedingt zum FC Bayern. Diesen Wunsch soll der Österreicher in der RB-Chefetage klar hinterlegt haben, berichtet die "Sport Bild". Die gute Nachricht für die Münchner: Laimer ist angeblich egal, ob er schon in diesem oder erst im nächsten Sommer an die Isar wechselt. Heißt: Er würde sogar auf den Rekordmeister warten.

+++ 06.07.2022, 07:53 Uhr: Leipzig buhlt um VfB-Star +++

Kehrtwende im Poker um VfB-Star Sasa Kalajdzic? Nachdem in den vergangenen Wochen vor allem der FC Bayern und der BVB mit dem Stürmer in Verbindung gebracht wurden, wird nun auch RB Leipzig Interesse am Österreicher nachgesagt. Er soll weit oben auf der Wunschliste der Verantwortlichen stehen.

+++ 06.07.2022, 06:42 Uhr: Bayern diskutiert über Félix +++

Auf der Suche nach einem Ersatz für den wechselwilligen Robert Lewandowski ist beim FC Bayern auch der Name Joao Félix gefallen. Laut "Sport Bild" haben die Münchner Macher einen Transfer des Portugiesen diskutiert, sind letztlich aber zu der Erkenntnis gekommen, dass ein Transfer finanziell nicht zu realisieren wäre.

+++ 05.07.2022, 11:39 Uhr: FC Bayern bietet für Rennes-Talent +++

Der FC Bayern hat anscheinend ein weiteres Top-Talent aus Frankreich an der Angel. Wie "RMC Sport" und "Le Parisien" schreiben, soll der deutsche Rekordmeister jüngst eine offizielle Offerte für Mathys Tel von Stade Rennes abgegeben haben. "Sky" zufolge bietet Bayern eine Ablöse von sieben Millionen Euro. Durch Bonuszahlungen könnte der 17-Jährige letztlich sogar bis zu 17 Millionen Euro kosten.

+++ 04.07.2022, 22:16 Uhr: Trio zeigt Interesse an Bayern-Star Pavard +++

Die Zukunft von Bayern Münchens Benjamin Pavard ist laut "Sky" trotz des bis 2024 gültigen Vertrags alles andere als geklärt. Demnach buhlen derzeit in Atlético Madrid, FC Chelsea und Juventus Turin drei Topklubs um den Franzosen. Sollte Bayern tatsächlich an einem Transfer von de Ligt basteln, würde Pavards sein angedachter Platz in der Innenverteidigung in weite Ferne rücken.

+++ 04.07.2022, 15:37 Uhr: Zahlt Barca 100 Mio. an ManCity? +++

Der FC Barcelona hat nach Angaben der katalanischen Zeitung "Sport" einen ganz dicken Fisch an der Angel: Bernardo Silva von Manchester City. Dem Blatt zufolge fordern die Engländer allerdings 100 Millionen Euro Ablöse - zu viel für Barca, die den Preis auf maximal 60 Millionen Euro senken wollen. Kein geringer Preis, zumal die Katalanen doch auch Bayern Robert Lewandowski für den Angriff verpflichten wollen.

+++ 03.07.2022, 22:34 Uhr: BVB bei Ersatzmann gesprächsbereit +++

Verlässt Eigengewächs Felix Passlack den BVB? Wie die "Ruhr Nachrichten" berichten, wäre Borussia Dortmund bei einem entsprechenden Angebot für den Außenverteidiger gesprächsbereit. Als Ablöse für den 24-jährigen Ersatzmann bringt die Zeitung einen Betrag im im "hohen sechsstelligen Euro-Bereich" ins Spiel.

+++ 03.07.2022, 11:29 Uhr: FC Bayern klopft bei Juve an +++

Der FC Bayern ist angeblich an einer Verpflichtung von Juve-Star Matthijs de Ligt interessiert. Am Samstag berichtete die "Gazetta dello Sport" von einer Kontaktaufnahme seitens des Rekordmeisters. Mehr als ein lose Anfrage soll es allerdings nicht gegeben haben.

+++ 03.07.2022, 08:57 Uhr: BVB hat das nächste Wunderkind an der Angel +++

Auf der Suche nach dem nächsten Top-Talent ist der BVB bei Maccabi Tel Aviv fündig geworden. Der dort spielende 18-jährige Stürmer Oscar Gloch soll das Interesse der Dortmunder geweckt haben. Der schottische "Daily Record" schreibt allerdings, dass neben der Borussia auch Espanyol Barcelona, die Rangers aus Glasgow und Ajax Amsterdam im Rennen sind.

+++ 02.07.2022, 19:53 Uhr: Ronaldo bittet United um Freigabe +++

Cristiano Ronaldo steht offenbar vor einem Abschied bei Manchester United. Wie die "Times" und "The Athletic" vermelden, hat der 37-Jährige die Klubführung um Freigabe gebeten, sofern ein passendes Angebot bei United eingeht. Wie hoch genau dieses ausfallen müsste, wird nicht gesagt. Sein Marktwert wird auf rund 30 Millionen Euro geschätzt. Zuletzt war CR7 auch beim FC Bayern im Gespräch.

+++ 02.07.2022, 14:50 Uhr: Ousmane Dembélé doch noch Thema beim FC Bayern +++

Glaubt man dem Transfer-Experten Ekrem Konur, bemüht sich der FC Bayern weiter um eine Verpflichtung von Ousmane Dembélé. Der Ex-BVB-Profi ist nach Auslaufen seines Vertrags beim FC Barcelona aktuell vereinslos und damit ablösefrei zu haben. Auch der FC Chelsea und Paris Saint-Germain haben Dembélé offenbar nach wie vor im Visier.

+++ 01.07.2022, 22:39 Uhr: FC Bayern | Lewandowski-Berater hat sich mit Ablöse verzockt +++

Wie der Journalist Alfredo Martínez, der für den Radiosender "Onda Cero" arbeitet, bei Twitter schreibt, hat der FC Barcelona nur deshalb gut 40 Mio. Euro für Robert Lewandowski geboten, weil den Katalanen von Pini Zahavi, dem Berater des Polen, versichert wurde, dass Lewandowski für diese Summe wechseln darf. Barca nahm an, besagte Offerte sei genug, damit die Bayern-Bosse nachgeben. Viel höher will der Klub angeblich nicht gehen.

+++ 01.07.2022, 08:52 Uhr: BVB findet Abnehmer für Akanji +++

Nach langem Suchen hat Borussia Dortmund nun offenbar einen Abnehmer für Manuel Akanji gefunden. Laut der "Gazetta dello Sport" macht Inter im Werben um den Innenverteidiger Ernst. Bei den Nerazzurri soll Akanji Milan Skriniar, der vor einem Wechsel zu PSG steht, beerben.