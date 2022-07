Sorgen um Terodde? Darum fehlte der Schalke-Star zuletzt

IMAGO/Maik Hölter/TEAM2sportphoto

Simon Terodde wirkte gegen den SV Meppen nicht mit

Am zurückliegenden Samstag kassierte der FC Schalke 04 im Testspiel gegen den Drittligisten SV Meppen einen Dämpfer, verlor die Partie mit 1:3. Was die S04-Anhänger aber viel mehr beunruhigte: Top-Torjäger Simon Terodde konnte angeschlagen nicht mitwirken, saß bei der Partie gegen die Niedersachsen nur auf der Ersatzbank. Droht dem Stürmerstar eine längere Ausfallzeit?

Diese Frage versuchte Schalkes Cheftrainer Frank Kramer zu beantworten. "Das ist eine muskuläre Geschichte", räumte Kramer gegenüber der "Westdeutschen Allgemeinen Zeitung" zunächst ein, dass der 34-Jährige tatsächlich leicht verletzt war und deshalb gegen den SV Meppen geschont wurde.

Eine längere Ausfallzeit soll Terodde aber nicht drohen. Vielmehr wurde er am Wochenende geschont, um dann wieder voll einsatzfähig ins Trainingslager zu starten.

Platz ist bereit! Die Mannschaft wird heute noch trainieren, voraussichtlich um 17 Uhr ⏰#S04 | 🔵⚪️ | #S04HoheTauern pic.twitter.com/oIdu8T3wPi — FC Schalke 04 (@s04) 11. Juli 2022

Am Montag beginnt die heiße Vorbereitungsphase der Königsblauen im österreichischen Mittersill, wo schon in den letzten Jahren das Trainingscamp aufgeschlagen wurde. Bis zum 17. Juli wird sich der FC Schalke in Mittersill aufhalten.

FC Schalke testet am Mittwoch gegen Salernitana

Schon bei den ersten Trainingseinheiten unter der österreichischen Sonne soll dann auch Mittelstürmer Simon Terodde wieder ins Trainingsgeschehen der Schalke eingreifen: "Ich gehe davon aus, dass er Montag oder Dienstag in Mittersill wieder am Start ist", bestätigte S04-Coach Frank Kramer.

Neben Terodde wurden am letzten Samstag unter anderem auch Maya Yoshida, Can Aydin, Ibrahima Cissé oder Leo Greiml geschont und kamen noch nicht zum Einsatz.

Auch sie traten die Reise ins Trainingslager aber mit an und sollen nach verschiedenen kleineren Problemen fortan wieder an den Kader herangeführt werden.

"Bei den Jungs wollen wir wegen zwei, drei Einheiten oder einem Testspiel nichts riskieren", führte Kramer aus.

Das erste Testspiel der Schalke im Rahmen des Sommertrainingslagers findet am kommenden Mittwoch gegen den italienischen Klub US Salernitana (ab 18:00 Uhr) statt.