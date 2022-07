Kane-Wechsel zum FC Bayern wohl endgültig vom Tisch

IMAGO/Joe Giddens

Harry Kane wird wohl nicht zum FC Bayern wechseln

Mit Robert Lewandowski droht dem FC Bayern ein prominenter Abgang. Längst wird der deutsche Rekordmeister mit zahlreichen vermeintlichen Alternativen in Verbindung gebracht - darunter zuletzt auch Harry Kane. Doch eine Verpflichtung des englischen Nationalspielers ist für diesen Sommer wohl endgültig vom Tisch.

Wie der "kicker" berichtet, wird Kane bei Tottenham Hotspur in der laufenden Transferperiode keine Freigabe erhalten. Bereits am Sonntag hatte das Fachmagazin vermeldet, dass ein Kauf des Torjägers für den FC Bayern "schwer bis nicht darstellbar" sei.

Kane ist noch bis 2024 an Tottenham gebunden. Folgerichtig haben die Londoner überhaupt keinen Druck. Zudem ist nicht sicher, ob der 28-Jährige an einem Abgang vom Premier-League-Klub interessiert ist.

Ganz anders gestaltet sich die Situation bei Robert Lewandowski. Der 33-Jährige macht aus seinen Wechselabsichten seit Wochen keinen Hehl. Jedoch bleibt der FC Bayern bis dato hart und verweist auf den bis 2023 datierten Vertrag. Letztlich ist Lewandowski von der Entscheidung der Münchner abhängig.

Obwohl der Weltfußballer unbedingt zum FC Barcelona will, wird er angeblich kommende Woche an der Säbener Straße erscheinen und von einem Streik absehen.

Schlägt der FC Bayern 2023 zu?

Sollte Lewandowski letztlich eine weitere Saison beim Bundesligisten bleiben, könnte Kane im Sommer 2023 wieder ein Thema werden.

Der "kicker" vermutet, dass die Personalie erst dann "so richtig heiß" werden könnte und schreibt von einem "idealen Zeitpunkt". Schließlich würde sich für Tottenham 2023 letztmals die Möglichkeit ergeben, eine hohe Ablöse für den Angreifer einzunehmen, sofern es vorher nicht zu einer Verlängerung kommt.

Kane gilt bei den Spurs als unverzichtbar. In 385 Pflichtspielen erzielte der Kapitän der englischen Nationalmannschaft ganze 247 Tore für die Londoner, die in der kommenden Saison wieder in der Champions League an den Start gehen werden.