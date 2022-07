Matthäus wirft FC Bayern Doppelmoral vor

IMAGO/Frank Hoermann / SVEN SIMON

Lothar Matthäus blickt auf den FC Bayern

Rund um den FC Bayern gibt es derzeit gleich mehrere spannende Personalfragen. Während Robert Lewandowski den Verein verlassen will, soll mit Matthijs de Ligt ein neuer Abwehr-Star nach München kommen. Rekord-Nationalspieler Lothar Matthäus wirft dem Branchenprimus bei seinem Vorgehen eine Doppelmoral vor.

Mit Sadio Mané hat der FC Bayern schon einen Transfer-Coup gelandet, nun wollen die Verantwortlichen um Sportvorstand Hasan Salihamidzic eine weitere spektakuläre Verpflichtung tätigen. Matthijs de Ligt soll die Defensive des Bundesligisten verstärken, die Bayern-Bosse verhandeln aktuell mit Juventus Turin über einen Deal.

Lothar Matthäus würde einen Transfer des 22 Jahre alten Niederländers begrüßen. "De Ligt hat schon in ganz jungen Jahren die Defensive bei Ajax Amsterdam überragend organisiert und wäre eine wirklich große Verstärkung für die Bayern-Abwehr", schrieb der Weltmeister von 1990 in seiner "Sky"-Kolumne.

Bei Juventus habe der Innenverteidiger "nicht so sehr glänzen können, was aber weniger an seinen Qualitäten denn an der Philosophie der Italiener liegt", meinte Matthäus. "Hier setzt man mehr auf ältere, erfahrene Spieler und der Fußball ist auch nicht so offensiv und attraktiv ausgerichtet. Ich glaube, er würde ideal zum FC Bayern passen", erklärte der 61-Jährige seinen Standpunkt.

Matthäus führte aus: "Die Bayern hätten dann für Hernández, Upamecano, Pavard und de Ligt fast eine Viertelmilliarde für vier Abwehrspieler ausgegeben. Oder anders gesagt: für dieses Geld hätte man drei van Dijks bekommen." Juventus soll Medienberichten zufolge 75 bis 80 Millionen Euro für den Oranje-Star fordern.

Matthäus sieht Doppelmoral beim FC Bayern

Während de Ligt zum FC Bayern wechseln möchte, versucht Robert Lewandowski den Bundesligisten weiter in Richtung FC Barcelona zu verlassen.

Matthäus wirft seinem Ex-Klub in diesem Zusammenhang eine Doppelmoral vor. "Die Bayern haben dankend in Kauf genommen, dass sowohl Mané als auch nun de Ligt zumindest intern bei ihrem Klub hinterlegt haben, dass sie zum FC Bayern wollen und die Vereine eine Lösung finden mögen", so der TV-Experte: "Dies beschleunigt einen Transfer in der Regel, weil die meisten Klubs dann versuchen, für den wechselwilligen Spieler eine angemessene Ablöse zu bekommen."

Lewandowski geht seit Wochen ähnlich vor. "Hier lässt der FC Bayern nun einen extrem verdienten Spieler für eine angemessene Ablösesumme von circa 40 Millionen nicht wechseln. Andere Spieler unter ähnlichen Voraussetzungen nach München zu locken ist in Ordnung, den eigenen die Wünsche zu erfüllen offensichtlich nicht. Das finde ich schade", stellte Matthäus klar.

Auf beiden Seiten seien "viele Fehler gemacht worden". "Sowohl intern als auch in der Kommunikation nach außen. Deshalb wünsche ich mir für den Verein und auch für diesen Spieler, den ich über alle Maßen schätze und dem ich ein wahnsinnig großer Fan bin, dass alle Parteien eine Lösung finden, mit der sie am Ende leben können", erklärte Matthäus.