De-Ligt-Poker: Bayern versucht es mit hohen Bonuszahlungen

Der FC Bayern ist heiß auf Matthijs de Ligt

Der FC Bayern möchte seine Hintermannschaft mit Matthijs de Ligt verstärken. Obwohl sich der Innenverteidiger ein Engagement in München gut vorstellen kann, ist ein Transfer kein Selbstläufer. Daran ändern auch die konkreten Verhandlungen zwischen Sportvorstand Hasan Salihamidzic sowie Juventus Turin nichts.

Nach der Verpflichtung von Sadio Mané möchte der FC Bayern in der laufenden Transferperiode mit Matthijs de Ligt einen weiteren Star an die Säbener Straße locken. Damit dieses Vorhaben gelingt, ist Münchens Sportvorstand Hasan Salihamidzic am Montag zusammen mit Kaderplaner Marco Neppe nach Turin gereist.

Doch die Verhandlungen mit Juventus haben noch zu keinem Durchbruch geführt. Wie "Sky" berichtet, gestalten sich die Gespräche schwierig. Demnach könnte der Deal letztlich sogar scheitern. Allerdings scheint im Poker um de Ligt aktuell weiterhin alles offen zu sein.

Bei der Zusammenkunft in Turin kamen wohl erstmals konkrete Summen auf den Tisch.

FC Bayern scheitert mit Angebot

Laut "Bild" hat der FC Bayern ein erstes Angebot über 60 Millionen Euro plus Bonuszahlungen, die bis auf einen zweistelligen Millionen-Betrag ansteigen können, abgegeben.

Die Juve-Bosse haben die Offerte abgelehnt. Die Verhandlungen sollen aber trotzdem fortgesetzt werden, berichtet das Boulevardblatt.

Den Turinern soll eine Ablöse von rund 80 Millionen Euro vorschweben. "Sky" hatte über einen Betrag zwischen 80 und 90 Millionen Euro spekuliert. Somit müsste der FC Bayern für de Ligt tief in die Taschen greifen.

De Ligt zum FC Bayern? Salihamidzic optimistisch

Darüber hinaus gibt es ein weiteres Hindernis. Juventus möchte Kalidou Kolibaly als Ersatz für de Ligt verpflichten. Die SSC Neapel will den 31-Jährigen aber von einem Verbleib überzeugen und soll den Routinier mit einem Angebot über sechs Millionen Euro zur Vertragsverlängerung sowie der Aussicht auf eine Rolle im Klubvorstand nach der Karriere locken.

Somit muss sich der FC Bayern bei de Ligt weiter in Geduld üben, wenngleich beide Seiten eine schnelle Lösung anstreben sollen. Salihamidzic versuchte vor seiner Rückreise Zuversicht zu verbreiten. "Wir haben gesprochen und jetzt schauen wir mal", sagte der Bayern-Manager gegenüber italienischen Journalisten.

Auf die Frage, ob er optimistisch sei, antwortete Salihamidzic: "Immer".