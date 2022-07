"Mir geht's gut": Lewandowski zurück in München

IMAGO/Frank Hoermann / SVEN SIMON

Robert Lewandowski muss beim FC Bayern zum Training erscheinen

Robert Lewandowski ist zurück in München. Doch ob der Torjäger über den Sommer hinaus beim FC Bayern bleiben wird, ist mehr als fraglich. Ein Abschied des Weltfußballers soll immer wahrscheinlicher sein.

Schon Wochen vor dem ersten Pflichtspiel ist beim FC Bayern Hochspannung angesagt. Grund dafür ist der endlos erscheinende Poker um Robert Lewandowski. Der 33-Jährige möchte den Rekordmeister vorzeitig verlassen und sich stattdessen dem FC Barcelona anschließen.

Am Dienstag werden alle Augen auf den Polen gerichtet sein. Schließlich muss sich der Angreifer um 10 Uhr an der Säbener Straße melden, um nach seinem Urlaub die obligatorische Leistungsdiagnostik zu absolvieren. In den vergangenen Tagen wurde sogar darüber spekuliert, ob Lewandowski das Training beim FC Bayern schwänzt.

Diese Frage wird sich erst im Laufe des Dienstags klären. Fakt ist: Lewandowski befindet sich wieder in der bayrischen Landeshauptstadt. Die "Bild" erwischte den Mittelstürmer am Montagabend am VIP-Terminal des Münchner Flughafens.

"Mir geht's gut", soll der Rechtsfuß bei seiner Rückkehr gegenüber dem Boulevardblatt gesagt haben. Ein Trainingsstreik soll mittlerweile unwahrscheinlich sein. Vielmehr hoffe der Routinier darauf, dass der FC Bayern doch noch einlenkt und ihn letzten Endes zu Barca ziehen lässt.

FC Bayern im Umgang mit Lewandowski unsicher?

Die Münchner sollen "Sky" zufolge 50 bis 55 Millionen Euro an fester Ablöse für Lewandowski fordern. Obwohl sich der FC Barcelona und der Bundesligist bis dato nicht einigen konnten, ist ein Verkauf Lewandowskis laut dem TV-Sender "immer wahrscheinlicher".

Lässig in türkiser Hose und mit Sonnenbrille: Robert Lewandowski ist wieder in München! pic.twitter.com/ociGbE062o — Heiko Niedderer (@itstheicebird) 11. Juli 2022

Der jüngste "Bild"-Bericht stützt diese Behauptung. Demnach seien sich Cheftrainer Julian Nagelsmann und die Spieler selbst unsicher, wie sie mit Lewandowski umgehen sollen. Dass der wechselwillige Knipser noch einmal für den FC Bayern spielt, "halten fast alle für nahezu ausgeschlossen", heißt es.