Wechsel fast fix: Gladbach winkt Geldregen

IMAGO/Kirchner/Marco Steinbrenner

Breel Embolo (M.) wird Gladbach verlassen

Borussia Mönchengladbach winkt in Kürze wohl ein warmer Geldregen. Allerdings wird dafür auch ein Spieler die Fohlenelf verlassen, der in der vergangenen Spielzeit zu den besten Torschützen gehörte.

Jonas Hofmann hatte zwölf, Alassane Pléa hatte zehn und Breel Embolo immerhin neun Treffer in der Bundesliga-Saison 2021/22 vorzuweisen. So viele Tore erzielte Embolo zuvor nie für Gladbach in der Liga. In seiner Debütsaison waren es acht, ein Jahr später fünf und zuletzt besagte neun.

Dass in der kommenden Saison weitere Tore hinzukommen, scheint derzeit jedoch mehr oder weniger ausgeschlossen. Denn Embolo wird seit Tagen intensiv mit einem Wechsel zum französischen Spitzenklub AS Monaco in Verbindung gebracht.

Mittlerweile ist sich der 25-Jährige nach Informationen von "Sky" mit den Verantwortlichen des Ligue-1-Klubs einig. Ein Wechsel soll kurz bevor stehen. Was noch fehlt, ist die Einigung zwischen den Klubs.

Immerhin: Es soll derzeit intensive Gespräche zwischen den Gladbach-Bossen und der Monaco-Seite geben.

Laut dem TV-Sender hat die AS mittlerweile ein Angebot eingereicht. Demnach könnte dem Fußball-Bundesligisten eine Ablösesumme von mehr als zehn Millionen Euro für Embolo winken.

Embolo will Gladbach angeblich verlassen

Ein warmer Geldregen für den laufenden Transfersommer, der den Handlungsspielraum von Borussia-Sportchef Roland Virkus deutlich vergrößern würde.

Vor einigen Tagen hatte "RMC Sport" berichtet, dass Monaco sogar 15 Millionen Euro geboten hat, Virkus dementierte im "kicker" jedoch, dass es eine solche Offerte gab. "Wenn es etwas geben würde, würde ich das sagen. Aber es gibt nichts", so der Sportchef. Geht es nach "Sky" könnte sich das nun geändert haben. Folgte also der Vollzug?

So oder so: Embolo, dessen Vertrag in Gladbach im Sommer 2023 endet, passt laut Berichten aus Frankreich perfekt ins Anforderungsprofil der Monegassen. Der Stürmer selbst äußerte sich öffentlich bislang nicht zu seiner Zukunft, laut "footmercato" kann sich der frühere Schalker jedoch eine Luftveränderung vorstellen, weshalb er einen Abschied von der Borussia anstrebt.