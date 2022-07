FC Bayern holt Ex-Nationalspieler

FIRO/FIRO/SID/

Basketball: Bayern verpflichtet Ex-Nationalspieler

Der deutsche Basketball-Vizemeister Bayern München hat Ex-Nationalspieler Elias Harris verpflichtet.

Wie der EuroLeague-Teilnehmer am Dienstag mitteilte, unterschrieb der 33-Jährige einen Vertrag bis 2024. Der Power Forward lief bereits von 2013 bis 2021 insgesamt 196-mal für Brose Bamberg und die MHP Riesen Ludwigsburg in der Basketball Bundesliga (BBL) auf.

Zuletzt hatte Harris in Spanien für Casademont Saragossa und in Japan für San-en Neo-Phoenix gespielt. Mit Bayern-Coach Andrea Trinchieri hatte er bereits in Bamberg drei Jahre lang zusammengearbeitet.

Für die Auswahl des Deutschen Basketball-Bundes (DBB) kam Harris ab 2009 insgesamt zu 36 Einsätzen und nahm unter anderem an der EM 2010 sowie der WM 2011 teil.