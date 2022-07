Wegen Süle: Terzic stichelt gegen den FC Bayern

IMAGO/Revierfoto

BVB-Trainer Edin Terzic stichelt gegen den FC Bayern

Niklas Süle ist in diesem Sommer vom FC Bayern zu Borussia Dortmund gewechselt. Zwar ist der Nationalspieler natürlich nicht der erste Spieler, der diesen brisanten Schritt wagt, dennoch hat der Transfer für besonderes Aufsehen gesorgt. Auch BVB-Cheftrainer Edin Terzic konnte sich nach dem ersten gemeinsamen Training einen Seitenhieb gegen den Bundesliga-Konkurrenten nicht verkneifen.

Bei Borussia Dortmund geht die Saisonvorbereitung langsam in die heiße Phase. Am Freitag bricht der BVB-Tross in die Schweiz auf, wo der Revierklub den Grundstein für die anstehende Spielzeit legen will. Seit dieser Woche mischen auch die Neuzugänge im Training von Chefcoach Edin Terzic mit.

Während ihrer ersten gemeinsamen Einheit wurden Sébastien Haller, Niklas Süle, Nico Schlotterbeck, Karim Adeyemi und Salih Özcan von rund 1500 Zuschauern mit lautstarkem Applaus begrüßt.

Terzic freute sich über den Trainingseinstieg der Sommer-Verpflichtungen, merkte in einer Medienrunde aber gleichzeitig an: "Ich glaube nicht, dass die Neuzugänge sofort dafür sorgen werden, dass wir weniger Gegentore kassieren, sondern wir als Mannschaft sind dafür verantwortlich, Gegentore zu verhindern."

Schritt zum BVB schönster Wechsel? Terzic lässt aufhorchen

Bei dieser Aufgabe wird Niklas Süle eine große Rolle spielen. Der 26-Jährige hat bereits 222 Bundesliga-Spiele absolviert und war mit dem FC Bayern in den vergangenen fünf Jahren Dauergast in der K.-o.-Runde der Champions League. Trotzdem endschied sich der Nationalspieler für einen Abschied aus München. Der BVB nutzte die Gelegenheit und sicherte sich Süle ablösefrei.

Laut Terzic mache der Innenverteidiger einen "total offenen" und "klaren" Eindruck. "Ich meine, er kennt das ja auch. Es war ja nicht der erste Vereinswechsel in seiner Karriere, aber wahrscheinlich der schönste", konnte sich der Dortmunder Cheftrainer einen kleinen Seitenhieb gegen den FC Bayern nicht verkneifen.