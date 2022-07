Medien: Lewandowski erhält Morddrohungen

IMAGO/Mladen Lackovic

Robert Lewandowski will den FC Bayern verlassen

Am Dienstag kehrte Weltfußballer Robert Lewandowski nach seinem Urlaub zum FC Bayern zurück. Bereits am Montag landete er mit einem Privatflieger in München - ohne seine Frau Anna und seine beiden Töchter, die offenbar aus Sicherheitsgründen noch nicht in Deutschland sind.

Wie das polnische Portal "Wirtualna Polska" erfahren hat, hat sich die Familie Lewandowski nach ihrem Urlaub gegen eine gemeinsame Rückkehr nach Deutschland entschieden. Der Grund: Der Superstar des FC Bayern soll in den vergangenen Tagen und Wochen in den sozialen Medien vermehrt bedroht worden sein, sogar von Morddrohungen ist die Rede. Daher werden sich seine Frau Anna sowie die beiden Töchter Klara und Laura vorerst weiter im Ausland aufhalten.

"Wirtualna Polska" spekuliert, dass die Drohungen gegen den Weltfußballer auch mit der Berichterstattung der letzten Wochen zu tun haben könnten. Diese habe den Polen "regelmäßig in einem schlechten Licht dastehen lassen", ihn unter anderem als "egoistisch" bezeichnet.

Lewandowski: Bayern-Streik war nie eine Option

Auch die Meldungen über einen möglichen Streik sollen vermehrt Öl ins Feuer gegossen und viele Fans verstimmt haben. Dabei war eine Arbeitsverweigerung des Superstars laut des Berichts nie ein Thema. Diese Option habe er "keinen Moment lang in Betracht gezogen", schreibt das Portal.

Ob Lewandowski bei der Polizei bereits Anzeige erstattet hat bzw. dies in Erwägung zieht, ist nicht bekannt. Auch hat sich der Weltfußballer seit seiner Rückkehr nach Deutschland noch nicht zu seiner sportlichen Zukunft geäußert. Am Dienstag trat er zunächst lediglich pünktlich zu den geplanten Leistungstests des FC Bayern in einem Münchner Krankenhaus an.

Zuvor berichteten mehrere Medien in Spanien und Deutschland übereinstimmend, dass sowohl der FC Barcelona als auch Lewandowski damit rechnen, den Transfer des Polen zu den Katalanen noch in dieser Woche finalisieren zu können. Und auch beim FC Bayern sollen sich die Entscheidungsträger schon mit einem Abschied des 33-Jährigen abgefunden haben.