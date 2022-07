Wo läuft der EM-Knaller Deutschland vs. Spanien live im TV?

IMAGO/Eibner/Memmler

Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg will mit den DFB-Frauen den nächsten Sieg landen

Am zweiten Spieltag in der Gruppe B der Frauenfußball-Europameisterschaft bekommt es die Deutsche Nationalmannschaft am Dienstagabend ab 21:00 Uhr mit Spanien zu tun. Nach dem herausragenden 4:0-Auftaktsieg der DFB-Elf gegen Dänemark wartet dabei ein Schwergewicht auf die deutsche Auswahl, denn auch die Spanierinnen legten mit dem 4:1-Erfolg gegen Finnland einen Auftakt nach Maß hin. Wo wird das Gruppenspiel Deutschland gegen Spanien live im TV und Stream übertragen?

Kurz vor der Partie, die um 20 Uhr Ortszeit und 21 Uhr deutscher Zeit im Brentford Community Stadium von der Schiedsrichterin Stéphane Frappart angepfiffen wird, musste die deutsche Mannschaft einen Corona-Schock verdauen.

Torjägerin Lea Schüller wurde positiv getestet, begab sich anschließend umgehend im Hilton-Mannschaftshotel in London-Brentford in Quarantäne. Die Stürmerin des FC Bayern wird somit vorerst ausfallen.

Trotzdem will die Auswahl von Bundestrainerin Voss-Tecklenburg unbedingt den zweiten Sieg im zweiten Spiel landen und die Weichen voll auf K.o.-Phase stellen. Für Schüller dürfte die erfahrene Mannschaftskapitänin Alexandra Popp vom VfL Wolfsburg zurück in die Startelf rücken.

Wo läuft Deutschland vs. Spanien live im TV und Stream?

Das Spiel wird live in der ARD übertragen, Bernd Schmelzer wird die Begegnung kommentieren.

Die Vorberichterstattung des Spiel beginnt um 20:15 Uhr, Moderator Claus Lufen führt durch das Programm.

Als EM-Expertin ist Ex-Nationalspielerin Nia Künzer im Einsatz.

Außerdem gibt es die Partie als Live-Stream bei sportschau.de sowie beim kostenpflichtigen Streamingdienst DAZN zu sehen

sport.de bietet zur Partie wie zu allen weiteren EM-Spielen auch einen ausführlichen Live-Ticker an.

Die voraussichtlichen Aufstellungen zu Deutschland vs. Spanien

Deutschland: Frohms - Gwinn, Hendrich, Hegering, Rauch - Oberdorf - Däbritz, Magull - Huth, Bühl - Popp

Spanien: Panos - Batlle, Irene Paredes, Maria Leon, Leila - Aitana, Patri, Irene - Lucia Garcia, Esther, Mariona