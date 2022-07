Bundesliga-Fans aufgepasst! Neues Kombi-Abo kommt

Revierfoto via www.imago-images.de

Die TV-Rechte der Bundesliga sind in den letzten Jahren kompliziert geworden

Um alle 34 Partien des Lieblingsvereins in der Bundesliga schauen zu können, muss der Fußball-Fan in Deutschland heutzutage mehrere kostenpflichtige Abonnements abschließen. Der Pay-TV Sender "Sky" sowie der kostenpflichtige Streamingdienst "DAZN" teilen sich auch in der kommenden Saison die Rechte und bitten ihre Kunden für ihre Abos zur Kasse, sehr zum Unmut der Bundesliga-Fans. Jetzt könnte es bald eine Kompromisslösung geben.

Während "Sky" die TV-Rechte für die Samstagsspiele und der Englischen Wochen im deutschen Fußball-Oberhaus besitzt, überträgt "DAZN" exklusiv die Spiele am Freitag und Sonntag.

Bis zuletzt mussten dazu jeweils zwei separate Abonnements abgeschlossen werden. Nach einer jüngsten Preiserhöhung verlangt "DAZN" beispielsweise fortan 299,88 Euro für ein zwölfmonatiges Komplettabo, was einem monatlichen Preis von 24,99 Euro entspricht.

Das "Sky"-Bundesliga-Abo schlägt darüber hinaus mit 20,75 Euro monatlich bei einem Jahresabschluss zu Buche.

Kombi-Abo von Sky und DAZN hat zwei Haken

Wie "Sky" jetzt in einer Pressemitteilung verkündete, wollen die beiden Anbieter künftig ein gemeinsames Bundesliga-Abonnement an den Start bringen.

"Auf dieses Angebot hat Fußballdeutschland gewartet. Damit setzen wir unseren Weg fort, den besten Content auf einer Plattform zu vereinen", sagte Charly Classen, Executive Vice President Sport Sky Deutschland."

So soll es künftig zur kommenden Spielzeit möglich sein, ein Komplett-Abo für 38,99 Euro pro Monat zu bestellen. Dem Kunden wird somit, sollte er sich zuvor Monat für Monat einzeln seine Bundesliga-Pakete gesichert haben, eine Ersparnis von bis zu 156 Euro jährlich in Aussicht gestellt.

Allerdings: Das neue Angebot von "Sky" und "DAZN" gilt vorerst nur bis zum 30. September und ist zunächst Neukunden vorbehalten.

Außerdem sind in dem Kombi-Abo weder der DFB-Pokal noch die englische Premier League inkludiert, an denen "Sky" auch die TV-Rechte hält.